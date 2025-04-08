揭露傷疤爭取正義 簡苑玲要開傷者派對

「受傷後走路不方便，彎腰駝背像個暴龍，我還故意學暴龍叫聲來逗父母開心，其實我內心非常痛苦，只是掛上快樂的面具，不讓別人太擔心。」八仙塵爆傷者簡苑玲，以輕鬆口吻回憶十年前遭逢意外的痛苦歲月。

當時，她就讀台大心理研究所，首次與朋友踏入八仙樂園卻遇火劫，全身百分之七十五的二、三級燒燙傷，在現場躺三個小時才被送到醫院。

腿部疤痕 不是想獲取外界憐憫

「我並未想揭露傷疤來獲取外界憐憫…」簡苑玲拉起褲管說，腿部的皮膚都是從頭皮移植來的，雖布滿疤痕，但對比至今還需到醫院開刀的傷友，自己的狀況不算最嚴重；願意站出來發聲，主要是認為社會應藉著八仙事件重新審視公共安全、媒體識讀及創傷迷思，別讓一場史無前例的悲劇，最終只成了歷史的一部分。

她說，許多縣市政府在八仙事件後建立大型群聚活動安全管理事項、辦法及規則，但多數流於形式，許多重大活動現場周邊不見救護車待命，「韓國梨泰院踩踏事故並未帶給政府太多借鏡」。另外，媒體出現似是而非的報導，讀者缺乏媒體識讀能力而妄下「誰叫你們愛玩、都是去吸毒」評語，這些批評讓傷者家屬雪上加霜。

對愛敏感 曾陷不值得被愛想法

「身體意象不滿預測憂鬱及創傷後壓力症狀」是簡苑玲碩士論文題目，也是她自我療癒歷程，擁有臨床心理師及性諮商師的她，談起在大三時被認識的長輩騙到汽車旅館性侵，深陷「他說我很漂亮，所以是我的錯嗎？沒激烈反抗所以不算強暴？」等被害迷思，之後又碰到八仙事件，讓她有「不值得被愛」想法，甚至「對愛敏感」，迄今仍無法與交往七年的男友四目相接。

「不確定是創傷讓我無法輕鬆，還是我死抓著創傷不放，我應停止用創傷來描述自己嗎？希望是一部分，痛苦是一部分，涵容所有一切…」直到最近，她仍不時透過文字釐清內在的自己。

簡苑玲未參加消基會團體訟訴，選擇與其他十四人委託律師處理，一審判決活動主辦單位要賠一千四百多萬元，但迄今都沒拿到，反而付出上百萬元律師及裁判費。她說，八仙不僅是房東，也有聯合經營事實，是粉塵派對的既得利益者，就算刑事無罪，民事也應該賠，會持續為自己及其他傷友爭取公平正義。

塵爆事件將屆滿十周年，簡苑玲正籌備傷者派對，她說「你們（網友）說我們愛玩，我們就玩給你們看；我們要用最開朗自信的笑聲，回應社會可憐及活該的批評」。