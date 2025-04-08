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塵爆智力退化 雙親的愛拉回林佩璇

聯合報／ 記者李定宇／專訪
八仙塵爆傷者林佩璇（中），由媽媽邱蕙娟（右）陪伴，到陽光基金會接受職能治療師復健訓練。記者林俊良／攝影
八仙塵爆傷者林佩璇（中），由媽媽邱蕙娟（右）陪伴，到陽光基金會接受職能治療師復健訓練。記者林俊良／攝影

「我知道你是誰喔…」佩璇開心地和記者打招呼，記者反問「記得我叫什麼名字嗎？上次給過名片。」她愣了幾秒後呵呵笑了幾聲，靦腆說忘記了。曾參加城市小姐選美的林佩璇，十七歲遇上八仙塵爆意外，昏迷五個月後奇蹟甦醒，但智力剩下三歲，儘管開心過每一天，但父母憂心「將來我們走了，女兒怎麼辦？」

「女兒睜眼」 接到電話手顫抖  

「全身百分之七十一燒燙傷還長期昏迷，真的相當煎熬。」林媽媽回憶十年前守在加護病房外的歲月，直言曾有過絕望念頭。她說，天天透過話筒說話「刺激佩璇大腦」，說著女兒成長趣事、選美經歷，還用五音不全的聲音唱出女兒喜愛的范瑋琪歌曲，當醫生說可能成為植物人時，當下崩潰。

林媽媽說，女兒昏迷四個多月時，醫師問是否不要那麼辛苦？是否拔管？她和丈夫拒絕，所幸又過一個月，突傳來佳音。

「接到醫院電話時，我雙手無意識顫抖，心跳得很快…」林媽媽回憶，聽到電話那頭傳來「佩璇睜開眼睛」時，全身猶如觸電般地震驚與不敢置信，她聽出醫護人員興奮語調，立刻把好消息告訴丈夫，隨即飛奔醫院喜迎奇蹟甦醒的女兒。

「聽得到就閉眼、知道是媽媽就閉眼兩次…」林媽媽說，第一時間醫生也不確定睜開眼睛的佩璇是否恢復意識，後來以不斷詢問各種問題方式交流，看到女兒眨眼後，總算確認了能了解外界聲音，「當時我們夫妻真的很興奮」。

「失去認知」 上午對話下午忘

佩璇心智停在三歲，生活無法自理，六年前到新北市新莊區陽光基金會復健時，無法站立、失去認知能力…，職能治療師楊琇涵形容「就像按了重啟按鍵，一切都要重新學習。」

楊琇涵回憶，佩璇剛復健時要全身綁束帶，上午的對話下午就忘記，經過艱辛復健，智力逐步進步，有時因重複動作「看不到盡頭的絕望感」而崩潰大哭，也曾因片段記憶哭泣，但佩璇有股永不放棄的勇氣支撐到現在。

「佩璇動作比較慢，總被我消遣是『樹懶模式』，我們母女經常開玩笑。」林媽媽說，為全心照顧，帶女兒到三重空軍一村、碧潭橋下、新北市民廣場擺攤販售現烤甜甜圈、爆米花，也試著讓佩璇收錢、找錢，客人多知道「璇兒の甜蜜店」小老闆遭遇，多會耐心等待佩璇花數分鐘完成平常只需幾秒的找錢動作。

造化弄人，佩璇逐漸好轉，林爸爸卻在三年前因急性心肌梗塞昏迷一周，最後靠葉克膜救回一命，去年又因主動脈剝離無法工作，他談起自己在鬼門關前走一遭的經歷說，看到兩個看不見臉孔的人帶著他四處躲藏，不知過了多久，突然到了鳥語花香處，接著碰一聲就醒了，「或許，老天認為還有佩璇，不讓我這麼早走。」

「表現開心」 是要家人別擔心

「別看佩璇每天很開心說笑，這只是她希望大家看到的樣子。」林爸爸說，佩璇記得過去的事，表現開心是希望別人不要擔心，佩璇也有悲傷一面，常因復健遲緩沮喪，甚至抱怨「為什麼你們要把我救回來？」讓人揪心。

林爸爸哽咽，很怕將來夫妻走了會沒人照顧佩璇，已交代兩個兒子及媳婦，當那一天到來時，要負起照顧妹妹的責任。

「我們對求償官司沒有太多期待，只希望好好照顧佩璇。」佩璇雙親談起官司，直言是小蝦米對抗大鯨魚，就算贏了，天知道能不能真正獲賠。目前靠著佩璇兩位哥哥協助及擺攤做生意，日子還過得下去，一家和樂比較重要。

「記者哥哥掰掰、掰掰囉…」廿七歲的林佩璇堆滿稚氣笑容用力揮手與到訪的記者道別，很難想像她是怎麼克服燒傷痛楚及心理煎熬，外界更看不到她雙親決定「不拔管、照顧女兒一輩子」的勇氣。

八仙塵爆事件前夕，與家人合影的林佩璇（中）散發出十七歲的青春亮麗。圖／邱蕙娟提供
八仙塵爆事件前夕，與家人合影的林佩璇（中）散發出十七歲的青春亮麗。圖／邱蕙娟提供

十七歲正欲展翅高飛的美少女，被一場公安意外，囚困在三歲世界裡，但她的雙親沒放棄任何希望，總播著佩璇青春歲月最喜愛的流行歌曲，希望這種刺激能讓佩璇再次甦醒，讓佩璇有機會完成青春歲月許下當模特兒夢想。

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