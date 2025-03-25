快訊

今晴熱如夏！明後天飆35度以上高溫 周五驟雨又溼冷如冬

傳對等關稅範圍縮小…經濟可免衰退 美股道瓊漲近600點、那指勁揚2.27%

聽新聞
0:00 / 0:00

超商店員之死／大夜風險高 學者：立法訂最低人力

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智周嘉茹／專題報導
學者認為提升深夜工作安全應從修法著手，明定大夜班最低人數與獎懲辦法，但立法繁雜，仍需業者先行改善內部制度。 示意圖，與新聞關。圖／聯合報系資料照片
學者認為提升深夜工作安全應從修法著手，明定大夜班最低人數與獎懲辦法，但立法繁雜，仍需業者先行改善內部制度。 示意圖，與新聞關。圖／聯合報系資料照片

「便利超商和醫療院所一樣，遇到職場暴力風險較高，大夜班一個人值班也會拉高風險。」台灣職業安全健康連線主任鄭筑羚說，夜班工作人員「自己的安全要放在第一」，建議政府加強勞檢來監督業者完善軟硬體設施；銘傳大學企管系副教授凃嘉峪則認為應修法明定夜班上班人數。

鄭筑羚說，超商遇到的職場暴力可能來自顧客、犯罪者、親友、主管或同事，勞動部訂定「便利商店職場不法侵害預防安全衛生指引」提及超商要設置全時攝錄影機及警報系統、張貼如「警民連線監視錄影」標語，必要時可設物理性屏障，也建議降低貨架與堆放物品高度以方便店員掌握店內動態。

指引還提到要讓員工了解發生危難時「自己的安全要放在第一」，遇暴力攻擊可緊急迴避或採必要自衛措施，若因此造成店內財損也無須承擔賠償，但雖有指引，重點還是在雇主有無落實，許多勞工都是剛上工沒多久就發生事故，教育訓練恐怕不足，政府更應透過勞檢加強監督，「勞檢不是為了要裁罰業者，而是要輔導、預防意外發生。」

銘傳大學企管系副教授凃嘉峪指出，提升深夜工作環境安全最直接的作法就是增加人力，遇突發狀況有同事彼此照應，但經營者考量成本「能省則省」，自然無法解決問題。他說，深夜工作環境安全如能從法規著手，修法明定大夜班最低人數與獎懲辦法，問題或可解決大半，但立法程序繁雜，有賴業者先從內部制度改善。

凃嘉峪建議，經營者招募大夜班人員可多考量應徵者背景與能力，例如曾從事保全、口條佳、善溝通，能大幅提升職場突發事件的應變能力，危機處理做得好能「大事化小、小事化無」，當然人力成本較高；但增設保全系統、安全裝置也會增加營運成本，就看業者如何在硬體（設備）與軟體（人事管理）間取捨。

警察大學行政系主任許福生認為，社區安全應從整體預防做起，衛生單位應加強精神病患者或身心障礙族群的追蹤掌握，鄰里長或社區發展協會可發展守望隊，巡邏挖掘社區安全問題，再透過治安會報或里辦公室反映改善。業者則要強化員工教育訓練及危機辨識能力，透過防搶防暴演練加強店員對突發事件應變能力。

勞動部 勞檢 店員 職場 職業安全 超商

延伸閱讀

超商店員之死／大姊慟：弟弟遵守政策遇害 不能白死

替代役擴大召集在野憂備戰 劉世芳：是列入民防人力

葉元之辦公室被勞檢2不合格 無出勤紀錄無職場防暴最高可罰45萬

相關新聞

超商店員之死／勸戴口罩被刺死…大夜班店員安全 誰管？

「死刑釋憲案宣判，大法官拉高判決死刑門檻後，台灣已成『被殺會死、殺人不會死』的國家。」新冠疫情期間勸顧客戴口罩被刺殺身亡的超商店員蔡文豪大姊痛心批判，直言「弟弟死得太冤了」。

超商店員之死／大姊慟：弟弟遵守政策遇害 不能白死

「指認遺體、簽死亡證明書、做筆錄提告…處理告一段落後，想起『沒有弟弟了』，眼淚就不自覺掉下來。」蔡文豪大姊說，每每想起弟...

弟弟死得太冤了...她籲提升超商夜班安全 效仿韓國不難

「只不過是勸戴口罩就引來殺機，弟弟實在死得太冤了。」蔡文豪大姊納悶這個社會怎麼了，她多麼希望弟弟不會白死、多麼希望惡人付出代價、多麼希望社會有所改變，弟弟盡忠職守，卻只因執行政府法令就引來殺身之禍。她努力奔走各政府單位，希望不再有人和弟弟一樣面臨安全威脅，但時至今日，政府依舊沒有足夠安全法令保護這群大夜工作者。...

超商店員之死／大夜風險高 學者：立法訂最低人力

「便利超商和醫療院所一樣，遇到職場暴力風險較高，大夜班一個人值班也會拉高風險。」台灣職業安全健康連線主任鄭筑羚說，夜班工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。