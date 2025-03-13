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明明沒結婚...女友出汽車旅館被「徵信社」警告 內行人：是新型詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友和多日未見的女友去汽車旅館，女友出來後被「徵信社」偷拍，還告知女友原PO已經結婚。圖／Ingimage
一名男網友和多日未見的女友去汽車旅館，女友出來後被「徵信社」偷拍，還告知女友原PO已經結婚。圖／Ingimage

詐騙手段層出不窮，任何人都要提高警覺，避免上當。一名男網友發文，稱他和多日未見的女友去汽車旅館，女友出來後被「徵信社」偷拍，還告知女友原PO已經結婚，要遠離他，但原PO根本沒結婚，此人行徑讓女友一頭霧水，對此，有內行人指出這是新型「詐騙」手段，提醒民眾一定要當心。

一名男網友在Dcard發文，表示他和女友許久未見了，於是帶她去汽車旅館，出來後他載女友回停機車的地方，聊了幾句後就騎車離開了，未料在聊天時，女友就被「徵信社」的人偷拍了，女友騎車到目的地時，徵信社人員直接上前跟女友搭話，出示徵信社名片，隨後表示原PO已經結婚，叫女友遠離原PO，隨後離去。

原PO表示，事後女友打電話告知事情經過，原PO感到一頭霧水，因為他根本沒有結婚，懷疑對方是不是「亂槍打鳥」，威脅小女生方便進行勒索呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，有內行人指出此為新型詐騙，提醒民眾不要上當，「實際上在詐騙加勒索啊，你女友如果上當跟他要更多證據，他就會讓你女友先付錢，然後也不用合成圖，直接給一個空USB之後人消失，你也是找不到對方是誰，就算女友通知你去處理，他當面還是會堅持他有證據，可能單獨拍你進出旅館或是車牌之類的，潑髒水逼你花錢消災了事」。

也有網友推測是「感情破壞」的方式，「相比認錯人的機率，感情破壞的機率高太多了，他們沒肯定的說過感情破壞只限於小三喔，幫人家破壞情侶然後再幫人追也是有的服務，反正收錢辦事嘛」、「是幫人做感情破壞的」。

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