專家：台灣農業要找強項、打品牌

「白米炸彈客」楊儒門出獄後持續關注台灣農業問題，質疑農業補貼政策。前農委會主委、台大動物科學技術學系名譽教授陳保基認為，「拿補助就像吸大麻一樣，會上癮，沒有補助就完全不能做，這是不對的。」他說，農業補助應是獎勵強項，但的確很難做到不補助弱勢老農。

陳保基舉公糧收購為例，台灣稻米一年生產一百多萬公噸，政府收購約卅萬公噸，收購價格每公斤廿六元，但其中十六萬公噸以九元賣出做飼料，「每公斤虧十七元，那要虧多少錢？」變成「政府不僅給補助還虧更多」。他認為，應提高收購稻米的品質，「公糧品質沒提升，農民一直收補貼，再一直種，這是不對的。」

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前主任兼所長徐世勳則認為，台灣將百分之七十的土地作為農地是不對的，產業結構配比應該調整；全世界很多國家生產稻米，但台灣土地及勞力成本高，怎跟越南等國比？目前台灣稻米生產過剩、需求量減少，農地應降到百分之四十就足夠，將土地釋出做更有價值的使用。

徐世勳說，最近聽說越南開始進口稻米，大家一定覺得奇怪，稻米出口大國怎需進口？其實近年越南發現土地不能只產米而改走加工，「台灣很笨，將寶貴的水農地都壓在沒價值的生產型農業，這是不對的」。

「農業政策無法往前就會削弱農業競爭力，台灣農業應發展強項。」徐世勳認為，台灣農業被綁在「生產型農業」，以花生醬為例，台灣為了保護花生農而不准大陸進口花生原料，但美國知名花生醬品牌卻是在山東青島設廠製造，台灣也應走這樣的「供應鏈型農業」；時代在變，台灣農業應朝附加價值發展，不要因為種稻米而將可發展的附加價值產業抹滅掉。

針對保證公糧收購，徐世勳認為應僅針對百分之卅的少數弱勢老農，至於哪些是真正的弱勢老農就是農業部的責任了，「應該幫助真正弱勢而不是統統有獎」。他對「廢地補貼」政策更有意見，將農地當作保護地更可怕，會造成農地無法翻身。

陳保基也認為，台灣農業有很多強項，如毛豆就是過去台灣很有競爭力的農產品，之前進口到日本要繳百分之六至七的關稅，但毛豆品質好到在日本還是很暢銷，還有蝴蝶蘭，政府應要發展這些重點強項，打出自己品牌。