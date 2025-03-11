聽新聞
0:00 / 0:00

關鍵人物／楊儒門：我不是要當恐怖分子，是要當強硬分子

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／專訪
「白米炸彈客」楊儒門在新北市金山區等地力推友善耕作的「彩田米」，許多農友響應。記者黃義書╱攝影
「白米炸彈客」楊儒門在新北市金山區等地力推友善耕作的「彩田米」，許多農友響應。記者黃義書╱攝影

「當時台灣米價廿多元，進口米價只要七元，我心裡只有一個念頭，一開放，這些老農民怎麼辦？」楊儒門說，外公一生辛苦務農，靠種稻米及蘆筍養活一家，儘管當時只是廿歲出頭的年輕人，決定仿效國外「強硬分子」向政府抗爭。

「我不是要當恐怖分子，而是要當強硬分子。」楊儒門表示，放炸彈只是手段，放炸彈前也知道說不定會判死刑，當時只想反映「開放稻米進口會傷害很多農民，沒配套就真要滅農了」。

談論廿多年前往事，楊儒門的情緒沒有太大波動，直言自己高中沒畢業，但想到辛苦農民被當作談判籌碼，曾寫陳情信給民代、投書媒體、找農委會官員，全都沒人理會，才決定仿效「亞美尼亞人追求獨立」的「可樂炸彈」方式抗爭。

當年去自首 警察不信 要他證明

難道不怕炸彈傷人？楊儒門面對記者提問，重複說了好幾次「想太多了、想太多了…」炸彈就是破片、熱、音波爆震，要讓大家嚇一跳；火藥量有限是不會產生殺傷力的，只有效果，「白米炸彈沒那麼厲害啦」。

「看到辦案人員擲筊問嫌犯幾歲？住哪裡？我發現訴求變得沒人在意，民眾聚焦為何抓不到白米炸彈客，因此決定自首。」楊儒門回憶，一開始警察還不相信他就是白米炸彈客，要他提出證明，「真的令人傻眼」。

坐牢二年多，楊儒門不斷收到民團與學者寄來的書，他深知這些人對他滿滿期待，他不能停下來；他說，白米炸彈案產生蝴蝶效應，如果當年沒發生，後面這些事情就不會改變。

犯案時廿五歲、今年四十七歲的楊儒門，持續關注農業發展，他舉公糧收購為例，政府購入後有大半作為飼料低價售出，每年價損約卅億元，即便覺得怪，但誰也不敢講，若有政治人物敢講公糧政策錯誤，大概不用再選了。

人生若重來 好好生活 繼續抗爭

他認為政府補貼政策是「鼓勵混不好的人，不鼓勵奮鬥的人」，可提高收購價格，但要收好米，不能每年收購都有大半做飼料，應是「賣得出去跟我談、賣不出去跟自己談」才具競爭力；台灣農業要思考的是如何創造更高經濟價值與利益，他還說，五十歲以下農民的田租、肥料都獲補貼，還要政府收購對嗎？

「人生若重來，就是叫他好好吃飯、好好睡覺、好好過生活，但抗爭繼續。」這是楊儒門最想跟廿二年前白米炸彈客說的話。

炸彈 農民 飼料

延伸閱讀

泰國南部傳連環炸彈攻擊！一夜多起爆炸 至少5死13傷

日稻米職人推薦2款台灣米最好吃 愛好者大喊驚豔：不輸日本米

天兵？戰機誤投炸彈毀民宅釀29傷 南韓空軍暫停部分機種飛行

影╱南韓戰機演習誤射砲彈毀民宅增至29傷 爆炸瞬間畫面曝

相關新聞

關鍵人物／楊儒門：我不是要當恐怖分子，是要當強硬分子

「當時台灣米價廿多元，進口米價只要七元，我心裡只有一個念頭，一開放，這些老農民怎麼辦？」楊儒門說，外公一生辛苦務農，靠種...

專家：台灣農業要找強項、打品牌

「白米炸彈客」楊儒門出獄後持續關注台灣農業問題，質疑農業補貼政策。前農委會主委、台大動物科學技術學系名譽教授陳保基認為，...

白米炸彈客 抗議稻米進口

卅歲以上的人可能不知道「楊儒門」，若改問「白米炸彈客」，九成的人會說聽過。

白米炸彈客 還在拚農業

「開放稻米、美牛、美豬、核食…台灣農業貿易談判從未站在農民立場，完全是政治處理。」抗議政府開放稻米進口的「白米炸彈客」楊...

放17顆白米炸彈無悔 他談農業貿易：台灣因自卑才弱小

「人在暗路中走，不知道前方什麼時候會亮光...」，22年前犯下震驚台灣社會的「連環白米炸彈案」的楊儒門，對於犯下白米炸彈案直言「不後悔」，最重要是沒有讓美國稻米擴大進口台灣。 現在他在新北金山務農，改用另一種方式來保護台灣農業，白米炸彈案對台灣農業政策造成多大影響，現今動輒補貼的農業政策對還是錯，聯合報數位版今日起一連3天，帶領讀者回顧白米炸彈案，一起關心我國農業發展，歡迎訂閱分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。