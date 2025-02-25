游志偉：教練包山包海像「保母」

台灣雖從二○一八年起推出「黃金計畫」重點補助培訓奧運奪牌菁英選手，但更多尚未冒出頭的新秀，恐因資源不足而半途而廢；宜蘭輕艇界坦言，培訓選手花費不低，也遇到選手來源欠缺、教練人才不足等問題，若要培育出更多奪牌好手，妥善培訓計畫、政府挹注資源都很重要。

亞運金牌國手張筑涵，在安農溪示範划輕艇。記者余承翰／攝影

多在日月潭訓練的張筑涵，為了省錢而住帳篷，也曾為了生活及增加訓練經費而兼職國中教練或參加龍舟賽賺獎金；賴冠傑則一度為家計到超商當店員，直到教練游志偉協助才重返競速賽道。

「划出好成績就會有政府相關計畫挹注，沒有成績前，教練及選手都很辛苦。」中華民國輕艇協會副理事長楊明恩說，訓練的船隻、設施都要花錢，最重要的是教練是否足夠？

賴冠傑的教練游志偉也說，國外對輕艇訓練分工極細，不同訓練專項各有不同教練，但國內的教練總須包山包海，什麼都要去做，感覺更像「保母」，有時難以面面俱到。

台北選手在基隆河練習，但水質不夠好；桃園選手利用石門水庫，但有乾旱水位降低及訓練長度不足的問題；中部選手到水域大的日月潭練習，也有水位低的問題。

體育署與宜蘭縣政府投入一億四千多萬元興建的「冬山河水上運動訓練基地」於二○二二年啟用，耗資二點七億元的「安農溪輕艇激流基地」也在今年初完工，宜蘭發展水上運動具有極大優勢，但願意投入輕艇運動的學生卻愈來愈少。

培育輕艇選手搖籃的吳沙國中，嘗試到鄰近鄉鎮市爭取學生，位處激流賽場附近的三星國中也正爭取學生加入，基層教練對選手來源不穩定、教練也不足夠的狀況感到憂心，深怕「軟體跟不上硬體」，讓賴冠傑、張筑涵後繼無人。