關鍵人物／74歲老教頭 廖學甫研讀原文 創划槳口訣

「老師，你騙人，奧運哪有那麼美好夢幻…」輕艇國手賴冠傑去年奧運失利後致電啟蒙教練廖學甫時留下遺憾眼淚。七十四歲老教頭沒安慰，反而嚴肅指出缺點「一開始就太緊張，肌肉硬掉了，划完漿姿勢未回正，導致船隻重心偏移、人船無法漂遠」。

推動輕艇運動 從未下水划過船

廖學甫是宜蘭水上運動先鋒，卅多年來推動西式划舟、輕艇靜水競速及激流，培養出進軍奧運的游志偉、賴冠傑這對師徒，但很難想像他竟從未下過水、划過船。

「只要被我摸到，我就會教，可能跟所受的養成教育有關。」廖學甫說，運動力學與體能訓練原理相同，基礎訓練很重要，底子打得好加上日後努力，都會有好表現。

廖學甫專長田徑，曾是宜蘭跳高、跳遠、三級跳遠、五項全能與十項全能紀錄保持人，師大體育系畢業後分發到蘇澳國中當體育老師，七年後轉到復興國中任教。

廖學甫回憶，宜蘭辦一九九二年台灣區運動會，他受邀協助訓練划船隊，在冬山河艇庫發現六艘輕艇，就在復興國中成立輕艇隊。二○○三年、五十一歲提早退休到吳沙國中設「輕艇隊」。

義務教學 放錢幫隊員付早餐費

廖學甫利用到國外講習機會帶回原文書研讀，再向外國專家請教，「對方只要無意中講出『眉角』，我總能一聽就懂，現學現賣。」他舉例，下槳角度多少才能發揮最大力量是有標準的，他要學生熟背「入水一致、用力一致、出水一致、回槳高度一致、前傾後仰一致」口訣，動作整齊畫一才能讓船漂得遠。

「沒有廖老師無私付出，宜蘭輕艇運動不會有亮麗成績。」游志偉說，廖老師不但義務教學，還常自掏腰包添購器材設備。二○○九年榮獲全國教育奉獻獎的廖學甫說，錢夠用就好，就像他會放筆錢在早餐店讓輕艇隊員吃完早餐再到校上課，也曾拿一半薪俸補貼國外教練。

賴冠傑說，曾問廖老師「訓練這條路走下去總有目標吧」，老師回說只想帶選手參加奧運開幕，因為這樣很風光，「我不知道是不是真的，但我相信了」。