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賴冠傑亞運奪金 台灣輕艇 衝刺奧運

聯合報／ 記者戴永華／專題報導
亞運比賽奪下金牌的一刻，賴冠傑激動不已，一股想哭的衝動湧上心頭。圖／中華奧會提供
亞運比賽奪下金牌的一刻，賴冠傑激動不已，一股想哭的衝動湧上心頭。圖／中華奧會提供

輕艇運動 基層30年磨劍

基層教練努力耕耘卅年，總算訓練出輕艇奧運選手；這項歐美流行百年的運動，在「豬排」張筑涵、賴冠傑於亞運會奪金並划進奧運後，證明台灣人也能辦到。

不過，他們獲得「黃金計畫」補助前，除了要張羅生活費，還要為訓練費用傷腦筋，張筑涵就曾在日月潭旁搭帳篷、划龍舟賺獎金，賴冠傑也到超商當店員賺生活費。輕艇界坦言已遇上選手來源欠缺、教練人才不足等問題，很擔心「軟體趕不上硬體」，需要政府更多關注。

「媽媽，我預賽第一，明天決賽前三名就光宗耀祖了…媽媽，今天狀態很好，等好消息…媽媽我是金牌…」奧運輕艇國手賴冠傑，前年底在杭州亞運比賽期間，以傳訊母親方式穩定情緒；目標前三名的他，看到大會看板公布奪冠時，禁不住仰望天際振臂高呼，他說「在天上的媽媽雖無法分享這份榮耀與喜悅，卻在冥冥中保佑我」。

一九九○年時任台北市體育會理事長吳文達引進日本輕艇模型，交台廠自製五艘競速艇，再邀全日本獨木舟聯盟總教練木場修來台授課，旋即挑選五人赴日研習技術及規則，隔年成立中華民國輕艇協會、加入國際聯盟，推廣到各縣市。

一九九九年是台灣輕艇運動走向國際的一年，「輕艇水球隊」獲亞錦賽冠軍，青少年組也奪下三面競速銅牌；擁有冬山河優良訓練環境的宜蘭縣，透過輕艇教練廖學甫引薦，禮聘烏茲別克國家級教練波里斯長駐宜蘭培訓選手，二○○八年再請木場修到宜蘭任教，向下扎根。

改練輕艇 因鉛球丟不贏歐美

二○二○年東京奧運，綽號「豬排」的女子激流選手張筑涵取得參賽資格，成了台灣第一位躋身奧運殿堂的輕艇選手，頂著亞運金牌光環的她，去年再度代表台灣參賽巴黎奧運，同行者還包括她表弟吳少璿。來自宜蘭、身上流著原住民血液的賴冠傑，以台灣輕艇運動史上第一面亞運金牌身分，成為划進奧運輕艇「靜水競速」的首位選手。

國中時期從田徑專長轉為輕艇選手的賴冠傑，啟蒙教練則是當時已從教職退休、擔任吳沙國中義務教練的廖學甫。基層教練努力耕耘卅年，總算訓練出奧運選手。

「廖老師要我轉練輕艇，我還一度抱怨為什麼。」賴冠傑回憶，當年被「拉夫」理由是鉛球丟不贏歐美選手、輕艇有機會，他似懂非懂投入訓練，後來划出全國前三名，開始對輕艇有興趣。

賭場打工 被罹癌母痛罵一頓

賴冠傑國中畢業後進羅東高商繼續練輕艇，十七歲獲選二○一四年仁川亞運國手，高中畢業以體保生資格進入國立宜蘭大學夜間部，白天練輕艇、晚上上課，但大學三年級是差點改變他命運的一年。當年，單親扶養他長大的母親被檢查出癌症末期，他不捨母親奔波，輾轉到一處賭博場所幫忙，幾天後拿了七、八萬元給母親貼補家用，被痛罵一頓。

「媽媽很生氣，我也知道錯了，改到便利超商上大夜班…」賴冠傑說，那段時間無心上課也被學校退學，胖到一百多公斤，直到巧遇高商時期的輕艇教練游志偉，在對方勸說下，獲引薦進入佛光大學二年級就讀，重回輕艇運動生涯。

不過，重拾划槳沒多久，母親就過世，賴冠傑顧不得「好好讀書、好好當名運動員」的母親遺言，一度想放棄，所幸經阿姨及師長開導鼓勵，將思念母親的情緒化作動力，二○一九年征戰世界盃奪下單人加拿大式艇二百公尺衝刺短程賽第九名，當得知亞奧運取消這個比賽項目後，面對是否改練長距離的抉擇。

發下豪語 瞄準2028年奧運決賽

「歷經喪母之痛，還有什麼痛苦不能承受？」賴冠傑在教練協助下，每天跑十公里練習長距離划槳需要的體能，還到海拔一千四百公尺的大陸貴州進行高原訓練，經常累倒在地上，教練游志偉感嘆「這小子有超乎普通人的意志力」。

前年五月，賴冠傑在世界盃波蘭站奪下五百公尺競速金牌，締造台灣第一人紀錄；十月杭州亞運會一千公尺競速奪金，更創下台灣輕艇史上的亞運首金，雖然去年奧運划出分組第四名而無緣決賽，但廿八歲的他發下豪語，「我會把自己準備得更好，闖進二○二八年奧運決賽」。

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