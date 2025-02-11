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郭李建夫：留住人才 需配套、經費

聯合報／ 記者張裕珍曾增勳翁唯真／專題報導
前職棒球星郭李建夫說，棒球需更多配套和經費挹注。記者黃仲裕／攝影
前職棒球星郭李建夫說，棒球需更多配套和經費挹注。記者黃仲裕／攝影

「張滄彬老師是桃園棒球最大推手，加上歷任市長在經費、場地和專任教練聘用的支持，從新明國中往下扎根、往上到平鎮高中及北科附工等球隊，再上送到開南、國體棒球隊大學端，四級配套完整。」前職棒球星、開南大學教授兼棒球隊總教練郭李建夫直言，要讓台灣棒球名號更響亮，政府仍需更多配套和經費資源挹注。

郭李建夫說，桃園三級棒球發展制度培養出很多優秀球員，是市府願意挹注經費，「各縣市都有自己的人才，互相挖角機會就變小」，但各縣市不一定會重點發展棒球。他認為，從少棒到青棒的世界盃採分級制度，許多優秀選手高中畢業就被國內外職棒選走，政府要留住人才，需要更多配套。

棒球選手出身的國立中興大學運動與健康管理研究所教授余宗龍說，桃園平鎮高中、新明國中是現在世界最強青棒與青少棒隊，「好選手自然都往桃園送」。這些經驗可被複製，政府或可請張老師協助各地發展，並盤點有無空間建設棒球場或尋覓好地點讓縣市共用。

「有場地還要有師資」，余宗龍認為運動彩券每年挹注運動發展基金約六十億，可用來聘任專任教練，或以區域概念推動巡迴教練，讓棒球運動更扎實蓬勃。

中華職棒前中信鯨二壘手、台北市立大學棒球教練王宜民推動社區棒球，他說球隊經營應像企業般讓人願意投資，而非一直哭窮要募款，但現實是學校不敢跟學生收費，應建立使用者付費概念。

教練 桃園 運動

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