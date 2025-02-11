棒球沙漠開出玫瑰 桃園三級棒球 從水泥地到拿冠軍

台灣棒球在去年大放異彩，除了寫下歷史新頁獲得世界棒球十二強賽冠軍，以桃園平鎮高中為主力的中華隊也擊敗日本，暌違十七年再度捧回U18亞洲青棒錦標賽金盃，新明國中則衛冕世界次青少棒錦標賽冠軍，拿下十一年來的第六冠，龜山國小則創十五年最佳成績奪下世界少棒錦標賽亞軍。去年是桃園三級棒球豐收年，但誰能想到，桃園在廿年前卻是「棒球沙漠」。

新明國中 豎起第一根基樁

如今專業化訓練 新明國中現役球員由教練團帶至平鎮的標準棒球場練球。記者葉信菉／攝影

一九七七年成立棒球校隊的新明國中是在「沙漠」豎起第一根基樁的先鋒者，但因缺乏球場及球員而數度解散。揚名一九九二年巴塞隆納奧運的名投郭李建夫，就讀新明時就因學校沒棒球隊而改練壘球，升上國二才由校方推薦給榮工青少棒隊，最終在棒壇發光發熱。

一九九九年，新明國中重組棒球隊，由體育班導師張滄彬擔任總教練，學生白天練體力、下午在水泥地練球，辛苦鍛鍊三年後在全國青少棒錦標賽揮出震驚棒壇的一擊，勇奪冠軍並代表台灣在小馬聯盟亞太區青少棒賽拿下第三名。

龜山國小 培育人才的起點

默默無名的球隊如橫空出世般變成全國第一，各界都納悶怎麼辦到？早從教職退休的桃園市市政顧問張滄彬給出了「品性第一、球技與課業並重」的答案；他說，國中階段以培養興趣為主，鍛鍊體能球技適當即可，但要嚴格要求學業，小球員們經常在球場背英文單字。

張滄彬回憶，剛組建球隊那幾年沒成績，比賽經費多由老師及家長湊，交通工具是私人轎車，沒錢住飯店就到廟宇借宿，還好小球員爭氣。拿下全國冠軍後，時任縣長朱立倫及兼任全國棒協副理事長的副縣長廖正井推動三級棒球計畫，先成立龜山國小少棒隊，讓新明國中有穩定球員來源，隔年再成立平鎮高中棒球專長體育班承接新明優秀選手。

當年水泥地練球 新明青少棒隊成立初期，教頭張滄彬（右二）帶學生在籃球場水泥地練球。本報資料照片

真正讓棒壇震撼的是二○○七年玉山盃爭奪國家隊代表權那一役，平鎮高中打破「北穀保、南高苑」棒球神話，當年聯合報體育版以「爆冷」為標題，形容沒有明星球員的平鎮高中擊敗棒球名校穀保家商奪冠過程。談到這一戰，張滄彬露出神氣眼神說「沒想到提早一年圓夢；桃園青棒強權就從那時開始」。

「當年由平鎮及穀保組成中華隊出戰第七屆亞洲盃青棒錦標賽被認為史上最弱，但我們卻打破紀錄，不但贏了宿敵日本及南韓，五場比賽拿了五十四分卻零失分，其中三戰提早KO對手（結束比賽）。」前中華職棒三商虎球員、平鎮高中教練藍文成說，那次拿下亞青盃後，台灣等了十七年，直到去年的第十三屆才由平鎮為主的中華隊再度奪冠。

新明國中青少棒迄今已獲十二次台灣代表權，勇奪七次世界青少棒冠軍，過去七年六度參加世界次青少棒ＬＬＢ錦標賽五度抱回冠軍；平鎮高中青棒隊成軍廿一年，獲玉山盃及王貞治盃全國青棒錦標賽各九次冠軍，組成中華代表隊奪得亞青盃冠軍二次，黑豹旗全國高中棒球大賽舉行十二屆拿了七次冠軍。

平鎮高中 用制度留住教練

除了去年十二強林立、江坤宇、戴培峰，今年經典賽資格賽卅六人集訓名單有十一人為平鎮高中畢業，投手古林睿煬、徐若熙、伍祐城、林維恩及野手曾子祐、劉鴻基、宋晟睿更擠進首波廿八人名單。

桃園三級棒球隊開花結果，張滄彬歸功於以新明國中為中心建構的桃園棒球發展制度，龜山、中平、大勇、仁善等四所國小優秀少棒球員升到新明國中繼續磨練，國中好手再進到平鎮高中深化球技，尤其新明及平鎮分別有六名、七名比照教師待遇的專任教練更是關鍵，讓教練更安心教球，這是別縣市沒有的制度。

「現在多數球隊比賽時抽籤都不想抽到桃園」，張滄彬以小故事描述桃園三級棒球的發展史。廿年來，張滄彬等人讓桃園從棒球沙漠轉變成棒球重鎮，迄今仍不鬆懈地持續書寫傳奇。