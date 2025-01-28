榮民身後歸故里 只能靠善心人

國共內戰，六十多萬名老兵隨國民政府播遷來台，他們人生最後願望就是葉落歸根，但迄今只能靠民間善心人士協尋埋身處或運送骨灰；兩岸無法建立常態解決機制，老榮民魂歸故里的心願，路阻且長。

當年來台老兵多期許有朝一日反攻大陸，無長居打算，見反攻無望而投入台灣重大建設，終其一生單身，榮民之家是晚年歸宿。高雄岡山榮家目前收容五百多人，其中五十多人是在台灣沒有親屬的老兵，不到五坪房間貼滿昔日遊歷與家人合照，是追憶鄉愁的重要慰藉。

「大陸老家手足已開枝散葉，我待在榮家舒適自在，戶頭的錢足夠度過晚年…」住榮家近廿年的馬曰望說，以前有人勸他找個老伴，但他聽說很多人是為了錢，與其花時間防範外人，不如單身享受生活。他說，身後事全交由榮家處理，不計較也不規畫，凡事想開一點。

榮民蔡達宗離婚後住進榮家十年，在台北的兒子和弟弟偶爾探望。他說，身後事如家人沒意見就交由公家處理，能葬於軍人祠最好，「台灣早就是我的家」。

岡山榮家副主任程釋鋒說，住民亡故後，榮家會用遺產處理喪儀，無遺產者則由退輔會提供喪葬補助五萬元，火葬後葬於國軍示範公墓（忠靈殿）、國軍忠靈塔、各縣市軍人忠靈祠、公立公墓（靈骨塔）或榮民墓園（榮靈塔），二個月內將遺產轉移至管理單位保管。

一名榮家幹部說，目前沒有官方組織專責處理老榮民遺骨送回大陸案件，但退輔會會協助已故榮民的大陸家屬或在台代理人領取骨灰帶回故鄉安葬；大陸家屬只要出具海協會審認的榮民親屬公證書，經海基會認證合法正確，退輔會即協助領取榮民骨灰，但不會主動幫榮民撿骨送返大陸，因為無法確認他們在大陸是否仍有家屬或家屬是否願意接受骨灰。