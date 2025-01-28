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關鍵人物／「帶老伯伯回家 冥冥中有保護」

聯合報／ 記者王勇超／專訪

「第一次背骨灰覺得怪怪的，但想到能帶老伯伯回家，內心很踏實；奇妙的是每趟旅途都很順利，彷彿冥冥中有人保護。」劉德文談起廿一年擺渡人生，眼中露出使命必達的堅毅。

裝老榮民骨灰罈的紅背包，正面繡了「背」字；背字上半部的「北」，是劉德文與老兵家屬跪地交接骨灰的剪影製成，目的是時刻提醒「尊重」。他說，搭車若隔壁沒空位，就把骨灰罈抱在胸前，住宿一定要選兩張床，一張留給老兵骨灰，這都是尊重。

學會看羅盤、紅皮通書

有些老榮民故鄉偏遠，下了飛機要搭綠皮火車、轉高鐵、換巴士，單趟車程近廿小時，劉德文曾睡過車上臥鋪，還要不時問路。他說，起初一次背一個骨灰罈，後來為了節省旅費而一趟背二、三個，每次出發要先研究路線，思考如何更快速把骨灰送到親人手上，為此還特地學會看羅盤、紅皮通書，目的就是協助家屬挑時辰重新安葬。

「七百多封尋親信，仍有六百多件無法達成任務。」劉德文說，台灣早期土葬紀錄多是手抄本，甚至沒登記，找起來如大海撈針，但累積經驗後發現，尋找土葬遺骸在清明節後是最佳時機，因為掃墓會除雜草、燒紙錢，老兵在台沒有家人、後代，長雜草的墓區很可能就是他們安葬之處。

劉德文雖然摸索出尋找老兵遺骨的最佳方式，但無功而返是經常發生的事。有一次他一腳踩進撿過骨卻沒回填的墓穴，肋骨骨折，但仍堅持先找到老兵葬身處才就醫。

找墓穴不慎摔斷肋骨

「那次摔斷肋骨，太太擔心我獨自在荒郊野外發生意外沒人協助，現在會請假陪我出任務。」劉德文說，家人支持是支撐他無畏流言堅持走到現在的主要原因。他說，父親知道他常自掏腰包往返兩岸，多次拿種水果賺的辛苦錢資助，離世前一刻還叮囑要盡力協助更多老兵返鄉。

「我和老兵的大陸親屬宛如『沒有血緣的親人』，他們逢年過節就打電話或透過通訊軟體賀節；台灣發生天災，也會收到老兵親屬來訊問候平安。」劉德文說，曾經遇過老先生在迎回胞兄骨灰時連跪三次，第一次是跪謝終於完成父母遺願、第二次則跪迎哥哥返家，第三跪是感謝他成了幾代人的大恩人，「如果有一天我體力真的無法負荷，我會鼓勵兒子接棒，繼續送老兵落葉歸根」。

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