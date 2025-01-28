送200老兵骨灰回鄉 劉德文21年擺渡人生

「伯伯，回到故鄉了、我們到家了…」二○二四年十月六日，劉德文踏進中國大陸領土後，捧出裝在胸前背包內的骨灰罈，雙膝下跪恭敬置放於出境大廳地上；跪迎的家屬哭成一團。廿一年來，他已完成兩百多件「送老兵回家」任務，這次他前胸、後背、手提，送三名老兵骨灰回江蘇及安徽老家安葬。

三人都是一九四九年隨國軍來台的老兵，戎馬一生卻孤零零在台度過晚年，再回故土已是七十五年後，令人不勝唏噓。劉德文沿途輕喚三人名字，叮嚀「要跟緊、我們要回家了」，航空公司刻意安排他坐飛機最後一排，讓他有機會把骨灰罈放在空位上，因為他堅持「骨灰不是貨物，託運對長者不尊敬」。

接受榮民懇求 開啟擺渡歲月

「開啟擺渡歲月，一切都是緣分。」劉德文說，二○○二年當選高雄市左營區祥和里長，里內有座安置退役單身榮民的「祥和山莊」，因他送餐關懷，與老伯伯們交情不錯。隔年冬天，文姓老榮民找上門，淚流滿面說「二十多歲隨國軍來台，如今八十七歲了，希望死後能與父母團圓。」文老希望骨灰能葬在湖南老家父母墳前，「起碼讓我在九泉下服侍父母」。

大概是要過年了，文老思鄉之情湧上，愈說愈傷心，不斷央求「里長務必協助」；劉德文不得不點頭應允，否則無法止住老先生的眼淚。不料，文老交代「遺言」數個月後往生，劉德文替他辦妥後事，依約踏上「送骨灰返鄉」之路；那是二○○四年十二月。

「老兵總在清明節買供品紙錢朝家鄉方向祭拜，我原以為是習俗，深入了解才發現，長年離鄉背井的老兵以焚香遙祭來解鄉愁。」劉德文說，送回文老骨灰後，他更了解老榮民的心願，只要有里民想落葉歸根，他就先記下地址，當榮民過世、辦妥後事、聯繫妥大陸家屬，就立刻送老榮民骨灰返鄉。

剛開始「執行任務」，劉德文很低調，義舉在大陸傳開後，越來越多人聯繫。劉德文收到許多老兵大陸家屬來信，也有在台陸籍配偶找上門代親友懇託尋找亡故親人，「迄今收到七百多封尋親書信，每一件都是超級任務。」

劉德文說，尋親信除了線索有限，許多還沒取得榮民資格，就算是榮民，也因早年退伍老兵奉派到花東地區開墾，亡故後就由戰友就近下葬，他打聽全台各地公墓及存放骨灰的寺廟，最終在宜花東地區尋找到卅多人。

「田伯伯的故事，印象最深刻。」劉德文回憶，田姓老榮民隨國軍來台後，留在大陸的妻子始終惦念；一九八七年開放大陸探親，田老歡喜著準備回鄉，卻在出發前兩天車禍身亡，由台灣親屬安葬。在大陸的田妻晚年想和老伴團圓卻未能如願，二○二○年遺憾過世。

劉德文帶老兵骨灰回到對岸機場，會跪地放下骨灰罈，「讓伯伯知道已經回到故鄉了」，老兵家屬跟著下跪接骨灰罈。圖／劉德文提供

請老天爺幫忙 一年覓得墓地

後來，田老的孫子在北京巧遇台灣律師，輾轉拜託尋找，唯一線索是「葬在嘉義縣中埔鄉頂六地區的私人墓園」，一名村長想起「小時候放牛的山坡有片私人墓地」成了重要線索，他前後花了一年來回嘉義高雄廿多次清除雜草與雜木，但卻未見墓碑。

「田伯伯，您是否在這裡？」劉德文最後的辦法是請老天爺幫忙，結果連續獲三聖杯，他再拿出家屬提供的下葬照片仔細比對丈量，最後在擲筊處五十公尺外找到田老墳墓，當他告訴田老在大陸七十多歲兒子「找到了」時，對方激動哭喊「媽媽生前交代把父親接回安葬在一起的心願，總算完成了」，令人動容。

前年三月，劉德文把田老骨灰送回北京，田老媳婦說「如果沒有您把爸爸找回來，我們真的一輩子不知他葬在哪裡…」劉德文說，田老沒和大陸親人相處過，子孫卻堅持接回骨灰，「這種重逢感動就是我堅持送老兵回家的原因。」

單身就養榮民 全台剩一千人

行政院退輔會把一九三四年之前出生、在大陸從軍的老兵定義為資深榮民，有六十多萬人隨國民政府來台，至去年九月僅剩三萬人，其中在台沒有家屬的單身就養榮民約剩一千人。

廿一年來，劉德文護送老兵骨灰足跡踏遍大陸廿多個省，到底送回多少老榮民返鄉？六十歲的劉德文淡然地說「這不是做業績，我不會刻意算送回幾位，超過兩百位吧，我會繼續送下去」。