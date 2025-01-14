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官員籲移工不需躲藏 勇於求助

聯合報／ 記者王慧瑛／專題報導
目前政府對生母行方不明的非本國籍兒少照顧妥善。圖為位於台北市南港區的「關愛之子家園」。記者王慧瑛／攝影
目前政府對生母行方不明的非本國籍兒少照顧妥善。圖為位於台北市南港區的「關愛之子家園」。記者王慧瑛／攝影

「非本國籍兒少的父母行蹤不明，是近年社政單位憂心的現象。」新北市社會局兒童少年福利科科長劉倩如說，我國社會福利制度完善，對生父不詳、生母行方不明的非本國籍兒少照顧妥善，無論合法或非法移工，生下孩子後不需要躲藏或做不利孩子行為，最怕是當事人隱身在暗處不求助，「生父母若願意面對問題及求援，對孩子才是最好的發展」。

外籍移工多數在醫院或診所生產，就算產後遺棄子女，透過警方協助多能有生母身分資料，但愈來愈多託給同鄉就失聯的「類棄嬰」。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤表示，在基金會附設關愛之子家園的孩子有很多只有出生證明而沒戶口登記，雖政府單位知悉後會盡力協助，進到安置體系的孩子也會受到更完整照顧，但她總希望多給孩子生母一點時間，「寧可相信沒人會狠心拋下親生小孩」，內心總糾結何時才是通報社會局的最佳時間。

台灣首位新住民立委、基隆市兒童及少年事務處處長林麗蟬說，失聯移工愈來愈多，下一代可能成為黑戶寶寶，在台灣許多角落有許多失聯移工帶著孩子過著沒受教育、沒有健保資源的日子，她曾隨移民署人員直擊過一個失聯移工家庭一家五口住在陋室的克難生活，讓人十分不忍。

林麗蟬表示，面對愈來愈多失聯移工二代衍生的問題，勞動部、內政部必須要有跨部會的對策及配套，避免讓現況惡化並衍生更多社會問題。「人道關懷應該多一點、孩子生存權必須優先保障、國人更要屏除歧視和偏見。」若政府沒能對症下藥，恐成為隨時引爆的壓力鍋，不可不慎。

劉倩如說，生父不詳、生母行方不明的嬰幼兒會先由警方或移民署協尋生母，找不到就設法聯繫生母的母國，原屬國若無回應就依無國籍人士辦理安置，目前政府對這些孩子的社會福利項目相當完善，呼籲移工們要勇於求助。

失聯 移工 移民署

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