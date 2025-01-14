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關鍵人物／移工：親生父母不管 能奢望同鄉照料？

聯合報／ 記者王慧瑛／專訪
印尼籍女移工娜娜說，即使孩子唇顎裂嚴重，還是決定生下。記者曾學仁／攝影
印尼籍女移工娜娜說，即使孩子唇顎裂嚴重，還是決定生下。記者曾學仁／攝影

「孩子挑選我當媽媽，就是相信我能好好照顧，我當然不能不負責任。」卅九歲印尼籍女移工娜娜坦言，打黑工期間看到許多同鄉拋下孩子搞失蹤，但「我愛孩子，即使唇顎裂情況嚴重，我還是決定生下他、扶養長大」。

娜娜來台前曾結婚生下一子，因丈夫家暴而結束婚姻，將兒子託給娘家照顧，在兒子廿個月大時來台當看護工。娜娜在台工作十年，五年多前逃出雇主家，和「跳機」打黑工的男友成了「逃逸鴛鴦」。

「阿嬤的兒子色瞇瞇，要求我按摩屁股，還常以言語引誘發生性關係，我擔心有一天會遭性侵，決定逃離。」娜娜說出讓自己成為失聯移工原因。她說，離開雇主家後，透過同鄉牽線先後到台中當便當店炒菜工、嘉義鳳梨田務農，鳳梨季結束後和男友一起轉到桃園的工廠打黑工。

拋下孩子 移工一個教一個

「男友被查獲遣返印尼，我卻懷孕了；產檢、生產由我一個人面對…」娜娜想起這段歲月忍不住淚崩。她說，去年三月男友在工地被查獲時，她產檢發現孩子唇顎裂，醫生建議考慮是否別生了，但信奉的伊斯蘭教嚴禁人工流產，她又喜歡小孩，決定生下來。

「交給同鄉這一步就是打算拋下孩子…」娜娜說，移工圈裡一個教一個，交給同鄉後慢慢切斷聯繫，當同鄉無力或不願照顧就送到社福單位由公部門介入，「若能把孩子交到安全的人手上還不算太壞，最怕孩子被虐死、餓死、病死，小生命來不及長大就葬送在不負責任的大人手中」。

「自己親生都不在乎死活，又怎能奢望同鄉妥善照料？」娜娜說，做出形同棄嬰的行為就代表缺乏責任感，但孩子跟著這樣的媽媽也是受苦。她認為，孩子可以沒有爸爸，但一定要有媽媽；媽媽可母兼父職，爸爸卻很難取代媽媽角色，因此從未想過會為了讓自己好過日子而拋棄孩子。

自首產子 等長大謝謝台灣

娜娜去年八月向移民署自首、十月產下三千五百公克男娃，孩子至少要在台灣進行三次手術才會返回印尼。她說，等孩子大一點會告知「台灣是你出生的地方，有很多人幫助過你，要懷著感恩的心，謝謝台灣。」

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