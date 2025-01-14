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關鍵人物／林麗雪：我要當強化玻璃 活到90歲

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／專訪
為顧好健康，林麗雪夏天一周至少上一次游泳水療課，增強肌耐力和肺活量。圖／八里愛心教養院提供
為顧好健康，林麗雪夏天一周至少上一次游泳水療課，增強肌耐力和肺活量。圖／八里愛心教養院提供

「玻璃娃娃壽命可能不長，但我不願向命運低頭，我要當強化玻璃，活到九十歲。」卅五歲「小雪」林麗雪，眼神堅毅說出期望；她說，想做的事還很多，希望老天爺讓她活久一點。

身高八十公分、體重十七公斤的小雪因雙腳萎縮，全靠電動輪椅代步；小時候的她，只能躺、無法坐，經漫長艱辛復健，進步到可以騎電動輪椅狀態，目前仍定期透過游泳水療訓練肌耐力和肺活量。

渴望當文藝愛情片演員

唱歌是小雪抒發人生感觸的重要管道，她曾以「一樣的夢想，不一樣的路」投稿院刊，透露渴望當文藝愛情片演員，「我知道演員這條路沒那麼容易，要熬夜拍戲、壓力不小，但我真的不想那麼輕易放棄」。

「其實我真正喜歡的是在舞台上和大家互動的感覺…」從不諱言自己是棄嬰的小雪說，相較於唱歌、演戲，她更喜歡接觸人群，院方為她安排到校園做生命故事演講，她就很享受交流過程，更希望她的故事能激勵生命低谷的人「轉念，沒有過不去的關卡」。

小雪是成骨不全症的嚴重患者，曾因自己按電梯不慎造成手指骨折，院方生活服務員照顧她時必須留意力道，尤其抱她起身要比抱嬰兒還小心，深怕一閃失就受傷。

我們不希望被別人同情

「貴蘭姨」楊桂蘭是與小雪朝夕相處的生活服務員，過年時總將小雪接回家中小住幾天，讓小雪有家的溫馨感受。

「我看過小雪偷偷拭淚。」生活服務員王美婷透露小雪的另一面；據了解，曾有公眾人物探訪時露出憐憫眼神及語氣讓小雪很受傷，直言「我們不希望被同情」。

小雪雖然行動受限，但喜歡看焰火，曾到新北歡樂耶誕城感受熱鬧氣氛，也連兩年參與台中大甲媽行腳，院方人員總扮演「保鑣」陪她圓夢。她還去過日本，希望有機會造訪印尼，因為聽院裡印尼籍工作人員說過故鄉的趣事。

「我會連妳那一份一起活…」兩年前，和小雪一起長大、相處數十年的玻璃娃娃「蕙君」離世，讓小雪深受打擊，她送「好姐姐」最後一程後暗中許願，身體不會更好了，但心要越來越好，「我會勇敢活下去，成為台灣最長壽的玻璃娃娃」。

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