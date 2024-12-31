前警官謝松善：引入私人鑑定制 更易還原真相

盧正案因廿多年後一份鑑識報告重燃再審火苗，台北市警局刑事鑑識中心前主任、綽號「阿善師」的鑑識專家謝松善直言，他與藍錦龍鑑定看法有若干出入，因此「私人鑑定」制度有建立的必要。

「我和藍錦龍都是異類，像我們這樣敢說敢做的鑑識人員很少。」曾參與林宅血案、江國慶案、蘇建和案等大案的謝松善說，完全尊重藍錦龍專業意見，存在爭議的案件若能讓不同鑑識人員多討論，更有助鑑識科學發展。

他說，藍錦龍稱鞋帶勒頸會留下網紋，但鞋帶拉緊變形就未必留下網紋，且不同的勒頸動作、力道與姿勢都有可能影響勒痕；聲紋比對要有錄音與鑑定報告才算數，當事人的證詞不一定可靠。

謝松善贊同藍錦龍對「膠帶撕裂口」的分析，剪斷和拉斷的開口不同，這是非常明確的錯誤，但遺憾的是敢講話的人太少了；鑑識人員發現鑑識結果與偵查結論不符往往不願直接提出，除了受到同儕壓力，更得面對社會氛圍、輿論風向或政治壓力，「如果大家都說這個人有罪、這個人該死，你敢跳出來說不是嗎？」

謝松善認為現在的鑑識技術比卅年前大幅進步，但鑑識人員往往抱持「做到六十分就好」心態，以不要上法庭為原則，盡量避免「自找麻煩」，要突破此困境，「私人鑑定」制度至為重要。他說，目前台灣司法制度，當事人想請人鑑識要經過檢察官同意，導致幾乎沒有公家單位以外的鑑識報告，法庭上「專家對上非專家」要怎麼辯？「專家對專家」才更有可能還原最接近事實的真相。

「以前連電腦都沒有，用現代眼光看過去冤錯爭議，就像張飛打岳飛。」一名鑑識小隊長說，早年鑑識儀器、技術及觀念均不足，鑑識工作由刑事人員包辦也不專業，鑑識從刑事領域獨立後，如今已很成熟。