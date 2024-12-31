關鍵人物／藍錦龍 接冤案再審鑑定 飽受同事異樣眼光

「鑑識科學是從案件細節中，盡量還原現場、嘗試接近真相。」五十三歲的藍錦龍，是國內唯一參與冤案再審鑑定工作的鑑識專家，他不諱言接觸冤案再審鑑定以來曾飽受同事異樣眼光，甚至有人責以違背職業倫理，但「我想在人生中做些有意義的事」。

藍錦龍綽號「藍博士」，源於他踏入警界前是成功大學地球科學系的博士生，後來毅然轉身從警，二○○○年警大畢業、隔年開始鑑識工作，曾於二○○八年獲頒警政署第一屆全國鑑識楷模，目前擔任宜蘭縣警局鑑識科二線三星股長，宜蘭重大意外事故或命案現場，總能見到他採證身影。

那一堂課 讓他接觸冤案

「接觸平反冤案鑑識工作，似乎冥冥中註定。」藍錦龍說，二○一○年受邀到東吳大學開設基礎鑑識科學的課，兼課五年後，警專教授李承龍在二○一六年推薦他到台北大學法學研究所「冤獄平反實務探討」分享經驗，課堂上有研究生問「凶刀上能採集到ＤＮＡ嗎？」他要來卷宗檢閱，正是發生在二○○六年六月的歸仁雙屍命案。

該案有兩名男子被控性侵女子後殺害，路過的老翁目擊也慘死刀下，兩人被判死刑，不過，藍錦龍看完完整資料，分析供詞、驗屍報告及現場跡證，研判當時僅郭俊偉行凶，謝志宏只有把風，全案經台灣冤獄平反協會陳情，監委王美玉提出調查報告，謝志宏在入獄十九年後獲改判無罪。

藍錦龍共協助六件平反案重新鑑定，盧正案是第六件。他說，從鑑識科學角度出發，鑑識現場與證詞完全對不起來，如此明顯矛盾，檢方與警方當然也發現了，所以懷疑有共犯。可惜，站在檢警立場，盧正第一份口供認罪了，既定印象已成，後面說再多又有什麼用？

那個時代 人證壓倒物證

「重新鑑定盧正案，對我來說是個挑戰，畢竟要推翻已經做過各種鑑識的案子，難度很高。」藍錦龍說，他重新鑑定盧正案，感受到從陳舊卷宗撲面而來的沉重與無力感，「不得不說，當年的司法太重視人證了」，只要犯嫌曾認罪，即使各項物證都顯示最初的自白不可靠，司法仍寧願採納所謂的「證詞」。