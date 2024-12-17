警界：打擊犯罪 詐欺犯納強制採驗

ＤＮＡ是強而有力的科學證據，但礙於人權，我國規定犯下縱火、性侵、殺人等特定案件的犯嫌才准採集；台灣迄今建檔十八萬多筆，雖屢破冷案，但警方建議可擴大強制採樣及建檔保存範圍，尤其對詐欺犯強制採驗，抑制國人深惡痛絕的詐欺犯罪。

刑事局一九九二年成立高科技血清實驗室（後更名為ＤＮＡ實驗室），隔年三月八日受理台灣首件刑案ＤＮＡ鑑定，時任法醫室科員、現任刑事局刑事鑑識中心主任黃女恩，遠赴美國鑑識專家李昌鈺實驗室及聯邦調查局受訓，返台後擔任實驗室主管。

黃女恩說，ＤＮＡ鑑定是就現場、犯罪工具及案件證物蒐集的生物跡證，與採自嫌疑人或被害人身上ＤＮＡ比對。我國刑案引進ＤＮＡ鑑定技術逾卅年，廣泛用於移送、起訴及審判；勘察人員在現場蒐集證物交由實驗室鑑定分析，不但可為偵查人員提供辦案新線索，也可形成完整證據鏈協助揭露真相、緝捕罪犯，是打擊犯罪重要手段。

「早年受限於鑑識技術曾引起冤案，現在幾乎不可能發生。」一名鑑識警官說，二○○九年陳姓男子被控酒後在租屋處性侵兩名女子，關鍵證據是被害人衣物中不排除有其ＤＮＡ，後來全案再審、重新鑑定，確認並未涉案，主要原因是案發時Ｙ染色體鑑定僅能做十七組，重新鑑定時期可做出廿三組，現在可做廿七組，國際最新技術是做到卅五組，ＤＮＡ鑑定技術仍持續進步。

印尼執法機關今年六月在峇里島查獲一○二名國人涉嫌詐騙，遣送回台後有多名犯嫌否認犯行，刑事局鑑識人員根據手機、電腦、平板採到ＤＮＡ證據讓犯嫌認栽。不過，現行條例強制採樣對象不包括詐欺犯，一名刑警大隊長認為，搜索詐團機房或水房查扣證物後，若有ＤＮＡ鑑定讓犯嫌無可抵賴，犯嫌在「屢犯屢罰、犯罪成本提高」情況下，或會思考不再從事詐欺行為。

去氧核醣核酸（ＤＮＡ）採樣條例二○○○年二月三日施行，規定性侵及重大暴力犯罪嫌疑人須受採樣建檔；二○一二年修法擴大採樣範圍，統計至今年九月，刑事局檢體資料庫有十八萬六七八二筆、證物資料庫有十五萬九千餘筆，每年協助破案約二千五百件，其他重大災害罹難者身分也大多透過ＤＮＡ辨識。

刑事局研究國外採樣及保存規定，發現英國最寬鬆，所有定罪者及犯罪嫌疑人均受採樣且無限期保存；法國、德國則有所限制，包括法官審查後認定的特殊列名犯罪者、犯特殊列名犯罪的嫌疑人、犯嚴重罪行或性侵的嫌疑人須受採樣，但要刪除無證據顯示犯罪或經過一定時間的檢體。