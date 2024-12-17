關鍵人物／吳坤財：案子會找人 一切就那麼巧

「我始終覺得女童案終究會水落石出，因為會欺負小女孩的人，為了滿足特殊性癖好必定再犯…」台北市刑大技正吳坤財談起女童案偵辦經過，直言當刑警越久就越相信前輩常說的「案子會找人」。

「事情由我開始 由我結束」

一九八八年警大畢業後奉派台北市刑警大隊的吳坤財，一九九○年五月七日奉命到女童命案現場採證，當時他是擔任鑑識工作不到兩年的小警官，採獲可疑鞋印、指紋及犯嫌體液，但案子一直沒破；二○一一年一月派任南港偵查隊長、三月受理曹添壽被控性侵案、費心找出女童檢體、隔年逮到涉案人蔡榮樹…「由我開始、由我結束，一切就是那麼巧。」

「當年教過女童的一名男老師和我一樣，一直沒忘了追緝真凶。」吳坤財回憶，南港偵查隊長任內查獲曹添壽涉犯多年前基隆女國中生性侵命案後，媒體大篇幅報導纏繞膠帶等犯罪手法，他突然接到這名老師電話，要他別忘了女童案，他迄今仍記得對方說「案發時我剛從師範畢業不久，對未能破案耿耿於懷，希望你們也別忘了這宗悲劇。」

吳坤財說，ＤＮＡ比對出曹添壽涉犯性侵殺人案時，他高度懷疑曹也涉嫌女童命案，尤其得知母校警察大學把女童案檢體保存得很好時，興奮地認為這宗冷案總算能破了，當比對確認與曹嫌無關時，感到些許意外與洩氣，但他始終相信真凶一定會落網。

偵破最久冷案 受訪毫無喜悅

「找到凶手是警察的責任，對於家屬來說卻再一次的傷痛；唯一可以慰藉的是能幫被害人申冤、告慰女童在天之靈。」破了台灣治安史上第一起案發廿年以上冷案、被列為破案首功的吳坤財，受訪時沒有一般警察人員談論破案的成就感與喜悅，更多時間是低著頭思考，處理著案發階段的複雜情緒。

「我採集被害人血跡、凶手體液等生物跡證，還採到凶手鞋印，但在那個鑑識技術不發達年代，即使做了所有鑑識工作，以當時客觀條件卻無法將凶手繩之於法。」吳坤財自問「遲來的正義到底算不算正義？」他說，說它是正義，卻無法完全彌平被害家屬的傷痛，但又好像比沒有真相大白來得好…。

吳坤財說，當時主要鑑定技術是指紋比對，他在綑綁女童的膠帶上採到指紋，但當時技術無法讓完整指紋成像…「如果案發在學校有大量監視器的今天，輔以健全鑑識科技，凶手絕對無法藏廿一年。」天知道廿多年來，有沒有被欺負卻不敢聲張的小女孩。