單親爸不敢求救 防護網難接住

台灣單親家庭九十三萬戶，有逾四十萬戶是單親爸爸，他們願意求助比率僅單親媽媽十分之一，讓支持團體感到憂心。輔仁大學兒童與家庭學系副教授陳若琳指出，「男性不能哭」的社會刻板印象讓男性不敢貿然求援，要設法找出加以協助。

單親家庭常面臨經濟壓力、社會眼光、親職功能不足、照顧及適應等問題，衛福部設有一九五七福利諮詢專線，由專業社工協助整合各公私立部門服務與資源，各縣市政府也有單親家庭服務中心，生活困難者也可求助家扶中心、世界展望會、兒福聯盟等全國性慈善組織。

新北市單親家庭七萬零四百戶，男性戶長三萬四千多戶，占百分之四十九，與單親媽媽比率拉近，長期服務親密關係暴力被害人的社團法人新北市湧泉社會服務協會於二○二○年與新北市社會局合作，設立單親爸爸關懷專線。

「等了幾周接到第一通電話，但講沒幾句，對方說『算了』就掛斷。」接聽這通電話的協會總幹事蔡慈涵直言，台灣性別教育對男性強調陽剛特質與責任，需求常被忽視。

「每天工作十二小時，為了教養好女兒讀遍網路所有親子教養影片與文章，但始終無法與孩子好好溝通…」一名藍領單親爸曾因國一女兒屢屢逃家而致電求助，協會最後透過少年服務中心讓孩子接受政府單位監控，才讓這位爸爸不再提心吊膽。

蔡慈涵表示，「讓個案願意求助、打電話向外界伸出手，是目前最重要的課題。」，只要願意打電話，可以不用留下任何姓名或資料，「願意聊聊就是跨出很大一步」，也有機會讓社會替你接住孩子。