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關鍵人物／過來人經驗 吳燦城：申請社福補助靠「五氣」

聯合報／ 記者葉德正／專訪
吳燦城藉著創作詩詞度過單親爸爸的艱辛歲月。記者林伯東／攝影
吳燦城藉著創作詩詞度過單親爸爸的艱辛歲月。記者林伯東／攝影

「生命過程，波折難免；逆境，只是一項考驗、一段蛻變、一個課題、一場刻骨銘心的淬鍊。自怨自艾無法改變現實，也無法博取同情，更無法讓你從囹圄中釋放；何不拋棄傷感，不再歸咎命運，積極奮發、自立自強，充實自己的能力，擺脫手心向上的悲哀。」吳燦城在碩士論文摘要中，寫了這麼一段話。

高職畢業就北上闖蕩的吳燦城，藉著創作詩詞度過單親爸爸的艱辛歲月，五十三歲以「詩語敘情作品自述」論文題目獲得國立台北教育大學碩士學位，他想證明自己不是別人眼中的阿斗，更不是當年那位連清潔工都應徵不上的無用之人。

每每觸及美容彩妝話題，吳燦城就綻放光芒眼神，展露對美容教學事業的自信，很難想像他曾過著借住友人頂樓加蓋海砂屋、跟朋友借錢度日、繳不出小孩營養午餐費的生活。他說，那段時間，除了兩名小孩已一無所有，偏偏與社福單位打交道絲毫不輕鬆。

吳燦城總結當年與社福界「交手」經驗，認為申請補助要靠「五氣」；「運氣」是看你遇到什麼樣的承辦人員，「勇氣」是要有不要臉精神，「脾氣」是指有時要大聲吵才要得到，「力氣」是指要有跑馬拉松的耐力，最後是「霉氣」，要愈倒楣才愈有機會。

男人角色 把自己逼到死胡同

吳燦城說，男人不哭、不哀怨的特點，往往會把自己逼到死胡同，「要讓始終扮演強者的男人承認自己是弱者並尋求協助，需要更多勇氣」，因「男人應該扮演家庭支柱」的社會氛圍，當拉下臉求助時，很容易受到更大傷害。

單親爸媽 被社會與政府遺忘

他說，改編單親爸帶七歲女兒作勢從天橋躍下事件的電影「不能沒有你」上映後，一度讓社會關注單親家庭問題，但熱潮過去，單親爸媽再度成了被社會與政府遺忘的一群；「想對外求救，社會壓力又把我們打了回來」，所幸當年參予已故教授王行的「單親爸爸研究團體」計畫，讓他有機會靜下來看看自己，贏回人生。

「三更慚愧撫兒面，夜半驚惶倚床邊…稚兒何罪受其殃，爸爸從此是爹娘。」吳燦城用詩描述對兒子的不捨與虧欠，很感謝兒子體貼，讓父子三人攜手走過難關。

小孩 爸爸

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