「只想活下去」 單親爸靠美容贏回人生

台灣每10戶 1戶單親家庭 台灣每十戶就有一戶是單親家庭，有人被現實生活逼到死角；改編真實故事的電影「不能沒有你」，掀開單親家庭處於社會邊緣的真實樣貌。不過，也有單親爸媽不願向現實低頭，邁步走出幽暗低谷。 單親爸爸吳燦城，年逾半百拿到國立大學碩士學位，證明自己不是別人眼中的阿斗，更不是當年那位連清潔工都應徵不上的無用之人；高齡九十歲的陳楊麗蓉帶著兩名小孩度過縮牆角蓋棉被躲颱風的艱困日子，捐款幫助和她有相同遭遇的單親媽媽逾半世紀，成了讓人感念的「南台灣活菩薩」。 台灣單親家庭共九十三萬戶，亟需政府、學校、民間社團與公司企業通力合力擴大防護網，成為單親家庭的支持體系、讓單親爸媽「不能沒有你」。

「曾經的我，具備所有可以去死的條件，但我不甘心，要跟老天賭賭看…」經歷失業、負債、離婚、單親扶養兩名稚子的吳燦城，曾窮到繳不出小孩兩百多元營養午餐費，靠著「只想活下去」信念，成了美容名師。他說：「變故只是過渡，只要肯往前走，老天自然會為你開路。」

台灣約有九十三萬戶單親家庭，占全國總戶數一成，單親爸媽比率逐年提高，經濟困難是普遍問題，一旦缺乏支撐系統，總造成悲劇。

今年五月，未婚生下一對子女的卅七歲蘇姓女子，不堪壓力，拉Ｋ飲酒後悶殺九月大女兒及六歲兒子，輕生獲救吃上殺人官司。二○二二年十月，許姓單親媽媽被裁員，付不出房租及日常開銷，悶死六歲兒子再輕生獲救，二審被判刑十六年五月；同年七月，彰化四十一歲詹姓單親爸爸帶著七至十四歲的三名子女燒炭身亡；二月新北吳姓單親媽媽下藥迷昏六歲及八歲子女勒斃後輕生，經前夫發現獲救。

五歲喪父、由母親一手帶大的吳燦城，因婚姻及事業接連挫敗，曾是個「具備『再見』條件的人」，但因不甘心就此認栽，選擇正向面對困境；他經多方嘗試，「一頭栽進女人堆」打拚，闖出一片天。

39歲離婚 獨力撫養兩小孩

「男兒背井出鄉關，未觀前瞻入錯行，懵懂青春糊塗過，注定將來悲下場。」五十九歲的吳燦城，用詩描述自己離開嘉義故鄉北上打拚後的遭遇。他回憶，高職畢業後隻身北上進入印刷廠工作，八○年代印刷業蓬勃發展，生活順遂與女同事共結連理、生了兩個兒子，但好景不常，電腦繪圖軟體問世取代了製版，最後丟了工作。

為免一家斷炊，吳燦城拉保險、做傳銷，一九九八年還考取保母證照，但傳統觀念根深蒂固，妻子又不喜歡替人帶小孩，夫妻衝突愈演愈烈，卅九歲離婚成了單親爸爸。

「當時兩名兒子才七歲、四歲…」吳燦城送過報紙也跟著朋友做下水道粗工，後來用現金卡借錢加盟販售個性化商品，短短一個月慘賠上百萬元，負債累累也過著借錢度日生活，直到繳不出孩子兩百多元營養午餐費，老師約他到學校面談，政府社福體系才介入。

尋求協助 感到社會氛圍不佳

「為了好好活下去，我把尊嚴拋到腦後。」吳燦城回憶，申請急難救助被市公所人員反問「你家有死人嗎」？申請低收資格沒有下文致電詢問，被說一個女人帶三個小孩申請才會過，單親爸申請不會過啦。尋求慈善團體協助，對方派了六、七個人到家訪視，眾人你一言、我一語「為什麼不去做保全、不把小孩帶回嘉義給你媽照顧…」，吳燦城不禁質疑「為什麼單親媽媽很可憐，單親爸爸就不可憐？」

吳燦城說，當時社會氛圍總覺得男人會成為單親爸爸不是吃喝嫖賭就是對不起女人，「錯一定在男人身上」，但他必須接送小孩上下學、小學每周三只有半天課，根本無法從事上下班固定的正職工作，社會卻因此認為他什麼都不幹，「那段時間被生活壓得喘不過氣」。

拜師學藝 美容教學從頭學起

二○○七年，吳燦城看到美容業蓬勃發展，決定向街邊擺攤的美容師拜師學藝，考上丙級美容師證照後又到社區大學進修，因一直考不上乙級證照，二○一一年到華夏科大就讀化妝品應用與管理，遇到呂小娜、丁莉瑄兩位老師打通他在美容、彩妝領域任督二脈，第一年就考上乙級證照，之後又到二技完成大學學歷，逐漸在美容事業扎根。

「男人在美妝美容第一線真的很難。」沒錢開店的吳燦城，從教學著手，第一個學生是他二專同學，他協助對方考上乙級證照後，其他同學紛紛求教，在業界建立起教學口碑，近年成立「社團法人中華美學手藝發展協會」積極推廣鼓勵銀髮族走出家門的「化妝療法」。

「或許我不是最傑出、賺最多的人，但我能讓更多單親爸媽重新思考自己的人生是可以重新培力，培養自己的價值。」吳燦城以二○一九年獲得新北市模範勞工表揚時的感言，勉勵單親爸媽，「跌倒時，把手伸高就會得到力量；無助時，手心向上就會得到溫暖。」絕對不要放棄自己。

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