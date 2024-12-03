媒合穩定職缺 單親家庭更有感

單親家庭生活辛苦，有時光為張羅三餐溫飽就得傷神，有單親媽媽直言，政府對被列為中低收入戶家庭的補助有限，難追飆漲的物價，日子愈來愈辛苦。國立中正大學社會福利學系助理教授陳柯玫表示，社會支持愈高，單親父母幸福感程度愈高，若不符合社會救助法、特殊境遇家庭扶助條例補助，可尋求弱勢兒童少年生活扶助計畫或民團協助。

南部一名單親媽媽表示，她曾前往區公所詢問，獲知本身有壽險繳清，不符低收條件，對方建議加保國民年金，對生活需求較有保障，但當前每月都已入不敷出，怎有閒錢？只能走一步算一步。另名單親媽媽說，家庭剛發生不幸，能感受到基層公所或社會機構關切，後續「還是要靠自己」，她認為單親媽媽更迫切長期穩定就業，若公部門能整合資源針對單親爸媽釋出職缺，會讓更多單親家庭更有感。

曾在家扶服務、長期投入兒童及家庭福祉研究領域的陳柯玫認為，許多單親家庭面臨經濟問題，把握社會資源協助相當重要；政府有些經濟補助方案，多要符合社會救助法規定的低收入戶或中低收入戶，若條件不符，可依「特殊境遇家庭扶助條例」尋求協助，該條例有七大項補助，包括緊急生活扶助、法律訴訟補助、兒童托育津貼、子女生活津貼、教育補助、傷病醫療補助、創業貸款補助，單親爸爸、單親媽媽都可申請。

另外，還有「弱勢兒童少年生活扶助」計畫，包括生活扶助、托育費用及醫療費用（含全民健保保費）補助，有需要的單親家庭可直接向戶籍所在縣市政府社會局或鄉鎮市公所提出申請。

「政府補助審核相對嚴格，民間團體扶助標準比較寬鬆。」陳柯玫表示，許多民間團體長期扶助單親家庭，不一定申請政府的補助就會失去民間團體支持，民間團體協助相對穩定，有需要的單親家庭可多利用，像家扶中心，除了每月定期提供經濟補助，也會連結民間資源關懷生活困頓的單親爸媽。

家扶基金會前副執行長周明泉認為，各級政府或民間社團、ＮＧＯ都很重視單親媽媽育成，如鼓勵在有限收入中存款，政府再相對提撥，很受單親媽媽喜愛，除強迫養成節約生活習慣，也凝聚家庭正向能量。不過，不少單親家庭第二代對家庭遭遇相當抗拒，擔心曝光而遭貼標籤，相關單位要注意當事人接受扶助時的心理感受，才不會抹煞美意。