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關鍵人物／陳楊麗蓉：你們心聲我懂 天總是會光

聯合報／ 記者謝進盛／專訪
寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，五十三年來已幫助六○八名單親媽 媽。記者謝進盛／攝影
寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，五十三年來已幫助六○八名單親媽 媽。記者謝進盛／攝影

「我一度看破紅塵準備出家，但想到嗷嗷待哺的兩名女兒，最後打消念頭…」守寡逾一甲子的陳楊麗蓉，雖帶著淺淺微笑談起這段往事，但卻仍讓人感受到她當年面對社會歧視寡母異樣眼光的無助。

陳楊麗蓉說，打理完丈夫後事後，在街上看到出殯的隊伍就哭，看到長者也會哭不停，花了一段時間才走出喪夫之痛。

頂下家族水泥瓦廠是陳楊麗蓉人生在遭遇喪夫之痛後的第二度挑戰，從不被看好到業務蒸蒸日上，靠的是「誠實」好口碑。她神氣地說「我的水泥瓦可是有正字標記的，可去東山、白河探聽，白河大地震時向『查某郎』（指她自己）買水泥瓦的價格絕對是一塊二。」

原不想曝光 被社工「出賣」

「在我最苦的時候，獲得一些人幫助才能走過難關，我要特別感謝那些幫助過我的人…」這是陳楊麗蓉捐款協助單親媽媽的初衷。她原本默默行善，要求不曝光身分、不接受採訪，最後卻被家扶中心社工「出賣」。

陳楊麗蓉一九七二年開始捐款行善，善行在一九九九年才被較多人知悉。二○○四年台南縣家扶中心成立永康服務處再安排捐款儀式，多名受過她幫助的人拉著她又親又抱，她得知有記者在場採訪，一面躲、一面念「被社工騙了」。

被叫歐巴桑 生了12年悶氣

已退休的家扶基金會前副執行長周明泉說了一段小插曲，他一九八一年就寫信給陳楊麗蓉表達合作照顧單親媽媽的想法，但等了十二年才收到回音，原來他信中一句表達敬意的「歐巴桑」用語，讓當時僅四十多歲的陳楊麗蓉覺得被說老而不舒服、生悶氣，「曲折過程還是阿嬤告訴我的」。

「咱們都是歹命人，孩子沒老爸，不行再沒老母，不能倒下…你們的心聲我懂，現階段更重要的是堅強。」陳楊麗蓉經總這樣勉勵單親媽媽；賴清德總統二○一一年擔任台南市長時頒給她「卓越市民」獎時則給了「偉大是她的名字」評語。

「單親媽媽沒有悲觀權利，一定要堅強站起來，擦乾眼淚、保持樂觀與勇敢，天總是會光。」陳楊麗蓉說，在自己還有能力下能幫多少算多少，希望所有單親媽媽都能重新站起來。

家扶中心 家扶基金會 捐款 社工 阿嬤

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