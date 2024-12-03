阿嬤苦盡甘來 立志幫單親媽站起來

「原以為枕邊人只是尿毒症昏睡，想不到竟自此長眠，連遺言都沒交代。」九十歲老太太陳楊麗蓉回想起六十三年前突然成為單親媽媽那一刻，僅以一句「很可憐」輕輕帶過；她熬過母女三人蓋棉被縮牆角躲颱風的艱困歲月，經營事業有成，成了長期捐助單親媽媽的「南台灣活菩薩」。

一九五三年，十九歲的楊麗蓉因媒妁之言與陳緄和結婚並冠了夫姓，丈夫婚後五個月入伍、退伍後到家族事業木材廠與水泥瓦廠上班，她相夫教子的幸福日子過沒多久，丈夫因嚴重尿毒症，於一九六一年九月二日清晨五點睡夢中辭世。

那年，陳楊麗蓉虛歲廿七歲，女兒分別六歲、三歲，她不得不挑起生活重擔，到夫家家族經營的水泥瓦廠工作。「那個民風保守年代，男女同工不同酬，股東男工月薪兩千元，只願給單親的我三百元。」陳楊麗蓉據理力爭，廠方勉強同意月薪八百元聘用，她每天咬牙搬重瓦、幹粗活，不料，兩年後股東為了分家而決定出售水泥瓦廠。

陳楊麗蓉面臨失業或接手經營的抉擇，她先後在祖先及先夫牌位、北門南鯤鯓代天府吳王千歲前擲筊，統統聖杯給足她勇氣，決定頂下瓦廠自己當老闆。

陳楊麗蓉頂下水泥瓦廠，從不被看好到業務蒸蒸日上，靠的是誠實好口碑。圖為水泥瓦廠現況。記者謝進盛／攝影

借錢頂下瓦廠 沒人看好她

「妳一個查某囡仔，甘有法度？」陳楊麗蓉說，當時她拿出廿萬元積蓄並向人借錢，湊足卅七萬元頂下瓦廠時，母親相當不諒解，甚至質疑她根本沒能力經營，連原始股東們也準備看她笑話，想等她失敗了再接手，但她不願向命運低頭。

廿九歲年輕女老闆「校長兼撞鐘」，不但要在外奔波接訂單，還要在工廠內跟著工人拌水泥、做磚瓦，那段時間的陳楊麗蓉，家庭、事業兩頭燒，尤其所有積蓄都壓在瓦廠上，資金調度常捉襟見肘，還有債務得還，常為了錢而失眠。

一九六四年一月十八日白河大地震，意外成了工廠轉捩點。陳楊麗蓉回憶，當時倒了很多房子，她騎車馳往位在新營火車站旁的瓦廠，遠遠看到廠區圍牆倒塌「心涼了一半」，所幸兩萬多片水泥瓦破損不到一百片，鬆了口氣。當時，屋瓦需求大，很多業者趁機漲價喊到每片五、六元，她堅持一片成本一元、賣一塊兩毛錢，還免費供應貧困者屋瓦重建家園，工廠打出口碑後，「抽屜的錢經常滿出來」。

颱風吹倒牆壁 蓋棉被避風

一九七二年，卅八歲的陳楊麗蓉經濟較寬裕，想起單親媽媽艱苦歲月，颱風吹倒家中牆壁、母女三人縮牆角蓋棉被避風、天亮後自己釘木板鋪水泥補牆，匿名捐出十二萬元請國民黨台南縣黨部轉贈十二名縣內單親媽媽，但當時鄉間平房售價不到三萬元，被認為太大手筆，最後改捐每人五千元；她的善行直至獲推薦全國好人好事代表才曝光。

六十歲那年，陳楊麗蓉評估經濟無虞，收掉水泥瓦廠退休，但仍掛念單親媽媽，決定將過去不定期捐款改為定期，每年請家扶中心推薦受捐助者，讓她在丈夫農曆忌日當面致贈慰問金，再以自身故事鼓勵有相同遭遇的女性勇敢活下去。

「苦日子會過去，天總是會變光。」今年農曆七月廿三日，廿名單親媽媽從陳楊麗蓉手中接過三萬元慰問金，「阿嬤」一個大大擁抱時，眼淚奪眶而出。「阿嬤可以，我也可以。」丈夫罹癌病故、獨自照顧三名年幼子女的陳美華說，天無絕人之路，相信她也能像阿嬤一樣克服難關。

陳楊麗蓉（左）年輕時一家四口全家福曝光。圖／北台南家扶中心提供

捐款持續53年 會繼續下去

五十三年來，陳楊麗蓉先後捐出一三二○萬元幫助六○八名單親媽媽，二○○七年更捐款一千萬元成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，加入社會資源並擴大幫助雲嘉南地區的單親媽媽；陳楊麗蓉說，她親身經歷過那種「無能為力」痛徹心扉感受，「鼓勵幫助單親媽媽重新站起來是我畢生志業，會繼續做下去」。

「單親家庭撫養子女的辛苦，非外界能想像。」家扶基金會前副執行長周明泉說，但「給一條魚，不如給釣竿」，弱勢家庭更需要「人助自助」，若孩子適合朝技職領域發展，政府及民間可多協助輔導他們考取相關證照，培養一技之長。

「以前更慘，根本不敢奢望外界幫忙。」陳楊麗蓉說，現在單親媽處境比以前好許多，「政府有在做，但也是需要時間」，重要的是單親媽媽要先自強，畢竟「自助才會人助」。