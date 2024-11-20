回響／斷橋悲劇5年 南方澳漁工自組工會

宜蘭南方澳斷橋案過去5年，6名外籍漁工喪生逐漸被淡忘。今年初一群以印尼籍為主的漁工，籌組「宜蘭縣漁工產業工會」，清一色是外籍漁工，已備妥各種文件，明年2月將辦有史以來規模最大的穆斯林講經，熱鬧聯誼並凝聚共識。

南方澳的「宜蘭縣漁工職業工會」成立於2013年，創辦人兼秘書長李麗華屢屢為外籍漁工權利發聲，2019年大橋斷裂後，表現尤為活躍；但漁工職業工會人數下降，有的會員甚至已遷出南方澳，雖仍是不少漁工爭取權益的管道，但也有不少人希望成立在地工會。

地方人士透露，南方澳移工本就有許多組織，如以三腳虎（扒網船）漁工的「三腳虎兄弟會」等，舉辦過歲末演唱會；然而「兄弟會」不是正式組織，不管借用場地、募集物資都很麻煩，更別提行文公家機關了。

今年初，數個移工組織商議籌組新的工會，為了與原來的漁工職業工會區別，起名「漁工產業工會」。工會由30名外籍漁工發起，備齊工作證明、成員資料等文件，只待開會決定工會章程與選出幹部，就可申請成立。

工會成員表示，有工會後，籌辦各類活動將更方便，這也是成立工會的目的；實際上，已計畫好明年2月2日在南方澳辦穆斯林講經布道，將邀請全台伊斯蘭教徒參與，估人數3000到5000人。

值得一提的是，工會發起人之一的伊萬今年來台工作第12年，先前因來台時限到期，雇主不肯改聘為中階技術人力，煩惱將被強制送回印尼；儘管雇主最後回心轉意，聘他為中階，這段經歷仍讓伊萬心有餘悸，「差點變成逃逸外勞。」

制度與環境不變，外籍漁工仍有不少的困難，南方澳的移工繼續樂天知命的地活下去，另一方面也希望，新工會能成為最堅強的後盾。