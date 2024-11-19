斷橋5年難上岸 外籍漁工依舊住船上

如果外籍漁工在岸上有個家，還會被天外飛來的斷橋壓死嗎？南方澳斷橋事件五年過去，一千六百名外籍漁工多數仍睡在臥舖狹小、環境髒亂的漁船上；這是他們自願選擇的生活方式？還是政府對這群台灣漁業主力的照顧仍遠遠不夠？

沿省道台二戊線宜蘭段移山路向南進入南方澳，共有第一漁港、第三漁港與內埤漁港；站在新建的南方澳跨港大橋上俯瞰，颱風季的港灣擠了六、七百艘漁船；船上人影閃爍，依稀可見外籍漁工們坐著補漁網或悠閒地滑手機。

廿多歲Hasan與七成南方澳外籍漁工同樣來自印尼，到台灣半年多，一直住船上；除了每周到清真寺禮拜、偶爾下船購買日用品或找鄉親相聚，漁船就是他吃喝拉撒睡的窩。

跟著Hasan跳上漁船甲板，靠近甲板的半開放空間是廚房，開闊的甲板則是餐廳；三五好友聚在一起，拾起堆在角落的鍋具煮飯炒菜共餐，方便自己也方便大家。高度約一公尺的船艙，必須彎著腰才能進入，艙房左右二側的臥舖各睡三人，每張「床」的寬度不過數十公分，想翻身都困難。

南方澳漁場鯖魚產量占全國百分之九十，有鯖魚故鄉之稱，當地外籍漁工約一千六百人。記者陳正興／攝影

餐廳、廚房、臥室不時可見小蟑螂爬過，未安裝空調的漁船「冬冷夏熱」，數百艘漁船的設備大同小異，沒有一定忍耐度，一刻也待不住；不過，對多數人來說的惡劣生活環境，Hasan等外籍漁工卻認為「生活舒適，沒什麼不好。」

移工心聲 不想花錢租屋

「聽說租房子很貴，船上也常會有突發工作…」Hasan說，多數漁船一艘住六個人，像他這樣的新人月薪約台幣二萬五千元，出海捕魚另有獎金分成，扣掉還給仲介的欠款，半年約領了十萬元，但就算未來薪資提高或存更多錢，他還是會選擇睡船上，「不想多花錢上岸租房子」。

南方澳漁場鯖魚產量占全國百分之九十，有鯖魚故鄉之稱，當地外籍漁工約一千六百人，地方人士估計有上千名外籍漁工住在漁船上。

二○二一年九月，兼任國家人權委員會主任委員的監察院長陳菊帶多位監委視察，對在場雇主、漁會人員及勞動部、農委會（已升格為農業部）官員表示，外籍漁工都是幫台灣賺錢的朋友，要好好善待人家，「台灣要成為進步國家，就一定要重視所有人的人權」，提醒多關注外籍漁工的工時、例假、休假等勞基法規定及漁工逃逸、人力仲介等問題。

南方澳漁港船員多功能會館，建物已完工，內部仍在裝潢，預計年底開放。記者陳敬丰／攝影

船員會館 預計年底開放

監委當時還履勘南方澳漁港岸置中心及相關設施，但多年前就說要改建為船員多功能會館、提供一九六個住宿空間的岸置中心，迄今尚未開放。宜蘭縣政府漁業及海洋所表示，全館已驗收完成，正申請冷氣及床組等設施的經費，預計年底分二階段開放，第一階段開放一、二樓供九十人入住，視效益再決定第二階段三、四樓使用方式，漁業署也正在評估是否委外經營。

「睡船上都是他們自己的選擇…」台籍漁民游先生說，外籍漁工「生活條件惡劣」是外人印象，但並不是每艘船都沒有空調，而狹小臥舖也不是船東節省空間，是因為海上航行常遇到波浪，空間太大容易被拋下床，台籍、外籍漁民出海時睡的地方都一樣。他說，絕大多數台灣雇主還是很照顧外籍漁工的。

在地文史工作者吳小枚是不少外籍漁工的好朋友，她也認為外籍漁工們「其實挺懂生活」，有些在岸上租房子的漁工，休漁時兼職「開直播」，睡船上的人也不會虧待自己，去年歲末就自發性組織一場音樂會，聘桃園的印尼歌手到場演唱還舉辦摸彩，眾移工同樂。

移民署統計，迄今年七月共有八萬七千多名外籍移工失聯，多數為製造業及看護工，失聯漁工二九六四人，以印尼籍二一○五人為大宗，越南籍及菲律賓籍各有六百多、二百多人。另外，移民署數年前曾分析漁工逃跑原因，不外乎薪資太低、工時過高、船主不當對待、語言不同。

待工期間 被迫放無薪假

去年九月台灣小卷捕撈季結束，有六十四名外籍漁工在待工期間被迫放無薪假，其中五十多人居住四十多坪空間，有人被迫睡屋簷下；他們擠在惡劣、無廁所與熱水的房舍還吃住自付，游走失聯移工邊緣。監察院調查後，對勞動部及新北市政府未警覺漁業捕撈特性、無法落實勞基法對勞工權益保障提出糾正。

外籍漁工問題，持續存在著。