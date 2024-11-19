關鍵人物／雇主江榮華：難向罹難漁工家屬交代

「五年過去了，我仍經常想，死的為什麼不是我？」南方澳斷橋事件六名遇難移工的雇主江榮華，在意外發生後連續三天足不出戶，如今經過新橋還是免不了內心一驚，遇上稍大的地震也會好幾天不敢出門；他說，一場意外失去六名家人，真的很難過。

五十六歲江榮華是南方澳本地人，斷斷續續討海廿多年；那天他和朋友在岸上聊天，突然聽到「轟」的巨響，「橋崩了」驚呼聲此起彼落，他極目望去發現南方澳大橋消失在天際。

「糟了，船還在橋下等待加油，怎麼辦？」江榮華跳上機車衝往豆腐岬，映入眼簾的是斷裂橋體壓住三艘他的漁船，「還有多少船員在船上？有壓到船艙嗎？艙內還有沒有人？」雜亂訊息及疑問瞬間充滿腦門，他跳過幾艘船登上被壓住半毀的船身，大喊船員名字，但俯身傾聽多時仍未獲回應，完全沒有動靜。

像家人 同在一艘船

「我一直很自豪，成為船長多年來從沒出過事；第一次出事竟是在庇佑漁民安全的港內。」江榮華回憶，那天有許多船在橋下等加油，他研判下午才能出海，因此告訴船員下午再集合、沒事可待船上，他也回到岸上。當時預備出海的三艘船有七名台灣漁工、廿四名外籍漁工，六名外籍漁工遇難，最年輕的才卅歲。

江榮華說，六位菲律賓、印尼船員，都是為了家人生活而離鄉，每次出海都一起在船上待十多天，彼此就像家人一樣；他回憶，當年四十六歲的ＪＯＥ已待了十二年，剛取得中階技術人員身分，打算繼續留在台灣打拚，剛升上國中的兒子常在視訊時和他打招呼…「我怎麼對他們的家人交代」？

五年後 仍難以釋懷

「當時我也不曉得為什麼，就是沒有辦法走出門，一連三天足不出戶。」江榮華回憶，那段時間太太見他情緒低落，始終默默陪伴，但意外發生第四天就硬把他拖出房間，要求陪著上菜市場買菜，「那時的我才突然感覺，能和太太一起外出買菜是多麼幸福的事。」

五年過去了，江榮華坐在離岸邊不遠的咖啡店回憶這段悲痛往事，仍不禁透露出些許猶疑：「我一直在想，為什麼死的人不是我？」他說，如果當時他沒選擇下船，或提前回到船上、或大橋晚點斷裂，他都不可能坐在這裡，他直到今日都覺得愧對六名船員及船員的家人。