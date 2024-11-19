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關鍵人物／被判刑喊冤…邊曉耕：斷橋是設計、維管出問題

聯合報／ 記者陳敬丰／專訪
南方澳大橋案今年五月一審判決出爐，年過八旬的邊曉耕若不上訴，就要吃兩年牢飯。記者李承穎／攝影
南方澳大橋案今年五月一審判決出爐，年過八旬的邊曉耕若不上訴，就要吃兩年牢飯。記者李承穎／攝影

「台灣這麼多座橋，除了我自己造的，其他橋根本不敢走。」八十一歲的邊曉耕，因南方澳大橋斷裂遭判刑兩年，他不服地說是「背黑鍋」，他說，大橋垮掉不外乎是應力集中、各吊索受力不均，應力集中多數原因是外力導致，跨港大橋經歷九二一大地震及諸多颱風，早被逼到極限，「個人經驗來看，天災影響成分更大。」

邊曉耕陸軍官校畢業，當兵時期曾負責管爆炸物，寧可放在自己臥室附近也要避免別人未經他同意取用，顯露一絲不苟的性格。一九七七年退伍後加入當時全台最有名的橋梁營造廠商利德工程，造了許多橋。

自豪造橋 不服被判刑

「一高、二高及東西向快速道路的橋梁，大都有我的手筆。」邊曉耕自豪經手過的橋梁絕對精細到「毫米」，柏油層相差○點五公分都不行，數十年來建立起海內外名聲，更曾赴約旦造橋。

一九九○年代，邊曉耕擔任九鼎預力工程公司副總經理，獲邀參與南方澳大橋吊索端錨系統，但九鼎於一九九四年破產，由品垣工程公司接替；「我怕品垣做不好，到現場幫忙盯著，怎麼變成現場負責人了？」邊曉耕對法院認定他曾接洽這筆生意、到場監工，以現場負責人身分判刑一事，氣得七竅生煙。

事隔卅多年，資料多淹沒塵埃中，調查單位依證詞認定邊曉耕是現場負責人，邊曉耕抱怨「檢察官、法官訊問時，我手邊沒資料，他們也不聽我怎麼解釋，就這麼被定罪了」。

一審判決後才請律師幫忙的邊曉耕，受訪時談論案情的眼神充滿鬥志。律師上訴指出，負責進口吊索端錨系統、施作廠商、收款人都是品垣，現場施工人員對邊曉耕沒印象，足見並非現場負責人。

「歸根結柢是設計和維管問題…」邊曉耕說，從設計面來看，政府與設計公司為省錢降低橋梁安全係數，直到九二一大地震後才調高，那地震前蓋的橋梁有重新修建嗎？這些橋梁遇到較大地震甚至陣風，都有垮掉可能性，屆時誰負責？

橋梁維護 很多都敷衍

維護管理就更敷衍了，全台二萬多座這樣的橋梁，檢定小組每年只做十五組，夠嗎？邊曉耕透露，常規維管單位根本都是「用眼睛看」，沒實際鑽到裡面檢查。若沒檢討整體工程設計與維護管理制度，無論誰做這些橋梁都難令人心安。

地震 橋梁

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