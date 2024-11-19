南方澳大橋斷 9.8億建新橋 安全嗎？

橋梁不安 移工枉死 十六世紀大航海時代，葡萄牙探險隊發現台灣後讚嘆是「Formosa」美麗之島，之後幾個世紀，台灣孕育了豐富「移民社會」的文化底蘊；千禧年後，「移工悲歌」不時在台灣悲唱，「美麗之島」染上塵埃。 二○一九年宜蘭縣南方澳斷橋事件暴露橋梁工安及外籍移工在台處境的兩大問題，兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊視察說，外籍漁工都是幫台灣賺錢的朋友，要好好善待人家，台灣要成為進步國家就要重視移工人權。 去年九月，六十四名漁工在小卷捕撈季結束被迫放無薪假，惡劣生活環境與勞動條件迫使他們遊走失聯移工邊緣。聯合報記者追蹤橋梁工安問題，也探討政府真的善待外籍移工了嗎？

「天啊…橋斷了…」，二○一九年十月一日上午九時許，宜蘭縣南方澳跨港大橋連續發出轟隆巨響後從中斷裂，一輛油罐車緊貼橋面「倒退嚕」墜地，十多名在船上修整的外籍漁工驚慌尖叫，有人跳海、有人跳上岸，其中六人隨著被砸沉的漁船消失在海面上。

南方澳漁友站站務人員王昭軒等四人，冒險爬上車頭起火的油罐車，將受困駕駛座的張建昌救出，不到一分鐘油罐車全面燃燒，張建昌感謝漁友將他救出來，但六名失蹤漁工就沒那麼幸運，三天內陸續浮出海面，成了冰冷遺體。

亞洲第一座單鋼梁懸吊橋

這天是太陽高照的晴天，入秋的天氣熱得彷彿盛夏；長度一百四十公尺、完工於一九九八年的吊索式跨港大橋，是當年亞洲第一座單鋼梁懸吊橋，想不到廿一年後卻成了國內首座非因天災導致的斷橋。

台灣近年斷橋事件都與颱風有關。二○○○年八月碧利斯颱風來襲，高屏大橋橋墩被暴漲溪水沖毀，一百多公尺橋面塌陷，十七輛汽機車墜落河面，廿二人輕重傷；二○○八年九月辛樂克颱風在中部降下超大豪雨，被列為危橋的后豐大橋橋墩傾斜，約四十公尺橋面塌陷，三輛車墜河造成六人死亡；二○○九年八月，莫拉克颱風重創南台灣，高屏溪暴漲溪水沖斷雙園大橋數百公尺橋面，六車十人遇難。

七次定檢都靠「目視」通過

南方澳大橋為何突然斷裂？國家運輸安全調查委員會調查，大橋吊索系統防水設施劣化、鋼絞線嚴重鏽蝕，油罐車經過時因部分吊索殘餘鋼絞線強度不足而斷裂，連鎖導致其他吊索崩斷；由於法規不完整，大橋七次定期檢測都靠「目視」通過，距離上次檢查已長達三年七個月。

當年交通部懲處四十八人，包括歷任港務公司董事長、總經理、蘇澳港營運處人員及航港局官員被記過或申誡。監委調查，宜蘭縣政府及港務公司十多年來對大橋檢測維護項目未涵蓋鋼索及錨定裝置，交通部從未督導考核，有明顯違失。

四業者判刑 兩官員無罪

宜蘭地檢署認為，施作廠商與吊索廠商未按設計施作、監造方監督不實、港務公司人員未確實維管，依過失致死罪嫌起訴兩官員及四業者；宜蘭地方法院審理認為，營造商未按圖施作吊索防水系統導致鋼絞線及錨頭受侵蝕斷裂，今年五月判立永營造負責人林群峰有期徒刑一年六月，立永工地主任吳阿乾、九鼎預力公司副總兼現場負責人邊曉耕、亞新工程顧問公司監造負責人陳國雄各判刑兩年，兩名官員無罪。

「九鼎在工程開始前就倒閉了，我怕接手的品垣做不好，主動到現場幫忙，既不是工程技術人員，驗收時也沒通知我到場，怎麼變成現場負責人？」有數十年造橋經驗的八十一歲邊曉耕，對自己可能在耄耋之年吃上二年牢飯大呼不公，強調「我就是個背黑鍋的」，一定上訴爭取清白。

六名外籍漁工的雇主江榮華也搖頭表示「很奇怪」，這麼大的事故「上面的人完全不用負責」？他說，那天是出海的日子，三艘船停在橋下準備加油，迄今仍不敢相信天氣晴朗、海波平靜的早晨竟發生那麼大的意外。

悲劇過後，跨港大橋原地重生，五年前被壓毀的漁船就是停泊在此處。記者陳敬丰／攝影

百座受損橋 十五億整修

斷橋事件後，交通部編列十五億元修整全台一○一座受損橋梁，修正公路橋梁檢測規範，規定維管機關須對吊橋、鋼拱橋等特殊橋梁另訂維護管理計畫，包含檢測項目、頻率、判定標準，之後又訂定橋梁維護管理作業要點，明定權責。

交通部於二○二○年七月耗資九點八億元原地重建大橋，長度五九五公尺的新橋於二○二二年底完工通車，安全耐久年限一○○年，目前委外定期檢測主要結構及箱型梁有無鏽蝕，負責維管的港務公司蘇澳港營運處則每月派人目視巡檢。

當年這起事故造成六死、十三傷，受傷漁工大多不願在斷橋陰影下繼續工作，陸續選擇辭職返鄉；五年來，南方澳漁工換了一批又一批，除了意外四周年豎立在南方澳討海文化館旁的紀念碑，地方上甚少主動談起這件悲劇，每每被問及反而會談起大橋重建階段「施工很不順」的靈異傳奇。