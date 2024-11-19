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全台2萬多座橋 專家籲提高檢測費用

聯合報／ 記者陳敬丰張曼蘋／專題報導
橋梁檢測需要專業及具經驗者現場實質調查。圖／台中市建設局提供
橋梁檢測需要專業及具經驗者現場實質調查。圖／台中市建設局提供

國家運輸安全調查委員會調查，因特殊性橋梁檢測規範不完備，南方澳大橋完工後七次檢測都只有目視，沒發現吊索系統內部鏽蝕狀況，沒確實檢修是斷橋原因之一，交通部隨即修訂規範，強化特殊性橋梁檢修程序並確認養護權責單位，國立中央大學土木工程學系教授王仲宇認為，更嚴格的檢測意味更高成本，全台二萬六千餘座橋梁每二年定期檢查，即每年需檢測一萬三千餘座，分配到十幾間大型工程顧問公司、數十間小型公司，資源吃緊。

「經費不足導致前景不好，新血不願意投入。」王仲宇不諱言，念土木工程的學生較不願意鑽研橋梁檢測，這是很專業的技術。一般檢測分四步驟，發現損傷、確定位置、評估嚴重程度、預測年限，目前多數從業人員僅能達成前二步驟，也無法完全掌握最新的科技與儀器。

王仲宇認為，過去幾年政府增加檢測預算有慢慢看到環境改善，但力度可以再加強，業界除了減少惡性壓價，很重要的是施工時要做好品管，避免先天不良增加後續維管成本；學界則要加強訓練、媒合有意願的學生到顧問公司實習，「產官學合作更緊密才能全方位提升」。

新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，橋梁檢測需要專業及具經驗者現場實質調查，爬進結構中間查看才能將橋梁老化、劣化跡象真實呈現，但因檢測作業環境差、人才培訓與蓄積不易，近來更面臨缺工及橋梁檢測服務費未相對提升等狀況，導致專業且具經驗的檢測人員逐年流失，呼籲中央全面檢討編列橋梁檢測服務費用，有合理的勞務工作服務費才能確保檢測品質，進而維護民眾通行安全。

服務費 橋梁

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