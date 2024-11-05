山區派出所缺人 聯合執勤遇地方反彈

警員李建南單警值夜勤遇襲殉職，當時的內政部長張博雅全力支持讓小型或山區派出所警力聯合執勤，但因地方反彈聲浪大，迄今無法完全落實。大法官釋字七八五號「保障公務員健康權」解釋出爐後，部分警力單薄的值宿所因編排勤務不易而改與鄰近派出所聯合服勤，但警政署礙於部分縣市長會認為犧牲偏遠民眾權益，授權各地警察局因地制宜。

目前全國有二○八個分駐所、一二八三個派出所，其中「值宿所」五一○個，占分駐、派出所總數百分之卅四；值宿所警力通常在八人或五人以下，分別於晚間十二時、十時關門，一律隔日清晨六時開門。

保障公務員健康權的大法官解釋出爐後，警政署限制警察上班時數及換班休息時間，新制去年上路，但因工作量未減，不少警察上「黑班」，無法申報超勤加班費、補休假或獎勵，怨聲載道，警政署於去年修正，服勤加超勤每天不得超過十二小時，更換班次至少應連休十一小時，值宿所警力更換班次至少要連八小時休息。

針對警力單薄的派出所，由各警察局考量距離、位置及地形，評估是否實施聯合服勤。全國共有四一○所聯合服勤，偶有地方不滿聲音傳出。

「派出所要關門很難。」北部某山區派出所地處偏遠，距離市區車程兩小時，警察局考量警力難調度，規畫裁撤，但當地部落反彈，警方多次上山辦說明會溝通，仍無法裁撤。

警大犯罪防治學系教授兼主任鄧煌發說，偏遠地區真的沒必要設派出所，應讓兩、三個人力少的派出所合署辦公，人力統合後可擴大巡邏範圍及密度，入夜關門的派出所電話轉接，仍能立即處理案件。

「警察守護治安責無旁貸，但治安不能單靠警察。」鄧煌發認為，偏遠地區也有海巡、林保、憲兵等單位，警方可考慮跟這些單位合作成「治安防護區」，聯合執勤、巡邏；過去有人拋出「治安總署」概念，就是統合警察、消防和海巡，或許可在偏遠地區試行，解決偏遠警力單薄的長久問題。

「以前許多派出所員警數二、三人，合併後的派出所至少五名警力。」花蓮縣警局督察科表示，除了集中警力，槍械也統一放在槍櫃由專人保管，領槍、還槍都要經過專人處理，各派出所除了加裝蜂鳴器與監視器等保全設施，值班台也設置防彈玻璃，駐所安全已大大提升。