關鍵人物／李久榮：追凶狂採腳紋 染香港手

「走進派出所，看到老同事斜坐籐椅上殉職慘狀，頭腦一片空白；這個畫面，至今仍深烙我腦海中。」當年第一位趕到三棧派出所現場的「老刑警」李久榮，雖已卸下第一線刑警工作轉任內勤，但只要一有機會仍會探問刑警同事們有無新線索。他期待早日抓到凶手，告慰老同事在天之靈。

兩年沒休假 問遍整個部落

李久榮曾和李建南兩人曾共事半年，之後他調到新城警分局偵查隊任職，李建南被派到三棧派出所，沒想到兩人再次見面卻是在刑案現場，一位是被害人、一位是負責偵辦的刑警。

「他話不多，個性老實，有原住民樂觀個性。」李久榮回憶著李建南的好，坦言看到老同事妻子及三名女兒哀戚悲憤畫面，內心有股一定要破案的衝動。當時，他是專案小組核心成員之一，足足兩年多幾乎沒休假，每天都是睡醒後就投入偵辦工作。

李久榮說，那個年代沒有綿密監視器網絡，除了現場跡證，只能靠傳統訪查；當時遍訪附近居民，問遍整個部落，居民提供許多「線索」，但許多不確定導致無法往下查，最後只能從現場疑似歹徒留下的血腳印和掌紋著手。

凶手墊腳尖 打著赤腳逃亡

「說是血腳印，其實凶手是墊腳尖走路所留下的痕跡；說是血掌紋，也殘缺不全。」李久榮說，專案小組研判歹徒打赤腳、有地緣關係，因此把鄰近秀林、新城鄉男子都找來採腳紋比對，「採了幾千個人，採到幾乎感染『香港手』」，最終仍沒有結果。專案小組也過濾基地台通聯紀錄，幾十萬筆資料一筆筆輸進電腦，「我為此還學習excel使用法」，但無論腳趾紋或通聯資料，都沒有斬獲。

「真的是想盡辦法尋找關鍵線索、抓真凶，連李建南遺孀都被我們請去『觀落陰』。」李久榮表示，窮盡各種科學辦案手段後，警方也會求助民俗宗教力量，但記得當時靈婆轉述「我被人從背後開槍，所以沒看到凶手真面目。」讓人傻眼。

「冷案很難有新證據，應從舊檔案找出新線索，或應用新科技、新的分析技術來鑑定舊物證或擷取關鍵資訊。」早已離開辦案第一線的李久榮，始終沒忘記李昌鈺博士這句話。

年過半百的他，從警近卅年，警察生涯超過一半時間在追緝殺害同事李建南的真凶，即便精神、體力已大不如前，但心心念念仍是這個案件；「沒偵破同事命案是從警生涯唯一的遺憾，大家到現在還在等待奇蹟出現」。