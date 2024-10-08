關鍵人物／施俊雄：誘服安眠藥失敗 險被炸死

「我是電視台記者，我過來了，不要開槍…」新北市新店警分局哪哮派出所所長施俊雄，回憶廿一年前奉命假冒記者靠近「炸彈客」黃金生的驚險，自然平靜，但提及黃金生手勢動作過大，兩度差點拉開引信引爆炸彈，不免倒抽了一口涼氣直呼幸運。

「當天我休假，騎車回烏來老家途中，好奇察看聚集大批警消車輛的原因，就這麼被組長攔下，當了一小時記者。」施俊雄說，當時他是新店分局刑事組偵查員，組長洪俊義下達「確認炸彈結構、努力勸降、伺機搶下炸彈」任務指示，要他扮記者假意採訪再伺機化解危機，他只能借來印有電視台名稱的外套上陣，沒能回家跟太太和十歲、八歲的孩子共進晚餐。

「阿娘喂！這麼大一顆汽油彈」

施俊雄回憶，當時和他搭檔的是某電視台文字記者，「對方扛著攝影機，我拿著麥克風，緊鄰警方封鎖線連線報導。」沒多久，聽到坐牆邊的黃金生高喊「你們過來啦！我不會害你們…」他知道對方上鉤了。

他當時回應「我怕汽油彈爆炸，你可以先放下嗎？」黃稱「那不要採訪了」，他怕失去近距離接觸機會，跨過封鎖線，在黃面前坐下。

「阿娘喂！這麼大一顆汽油彈。」施俊雄比手畫腳地說，黃金生胸前抱著一顆由四組黑火藥、一組汽油彈組成的爆裂物，引線以膠帶纏繞固定在手上，他看到後，內心就涼了一半，他研判要強力制伏有風險，只能嘗試安撫情緒，讓對方自動投降。他傾聽黃金生的抱怨與委屈，正牌記者也伺機把頭燈照向炸彈，讓遠方監控的員警能看清楚炸彈構造。

對方兩度手勢過大 差點拉開引信

「我不動聲色一步步靠近找機會，一度離他不到一公尺，情緒隨對方不斷揮動的手勢起伏。」施俊雄說，黃有二次手勢過大差點拉開引信，他大氣都不敢喘，當時冷汗直冒，但積極找機會想撲上去搶下引線，最後卻沒這麼做。

他問滿身酒味的黃金生「要不要喝水」？對方一口答應，還說想吃檳榔，不久，警戒的員警將摻安眠藥的檳榔及飲料交給他，他隨手給黃，但沒多久，黃金生似乎發覺檳榔、飲料有鬼，說「我知道你們是警察，你們有家庭妻小，不用跟我『配』…」再拉高聲量說「我算到五十，你們快跑！」隨即數數並引爆炸彈。

全身早已溼透的施俊雄，第一時間致電妻子報平安，當妻子得知近距離與炸彈客說話的「胖胖記者」竟是他，在電話那頭哭了起來，他只能頻頻道歉作為安慰。他說，當時從警十五年，並未受過談判訓練，完全憑經驗勸說，最終沒能挽救一條寶貴性命，迄今仍感遺憾。

「如果當初是專業的談判專家上場，結果會不會不一樣？」施俊雄曾在內心琢磨過，但迄今沒有答案。