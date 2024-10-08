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張文瑞：效法歐美 設專責談判隊 「美8成危機案件可靠談判化解」

聯合報／ 記者李奕昕陳金松／專訪

「自殺、家暴、圍困、高危險性拒捕、挾持人質、持械或以爆裂物對峙，不該丟給第一線警察處理，應有『談判隊』負責。」警界談判專家、航空警察局副局長張文瑞說，美國有八成危機事件可靠談判化解，台灣引進談判觀念落後廿年，談判機制不成熟，建議警界要成立專責談判隊處理危機。

留美碩士張文瑞專研談判，曾接受哈佛大學法律談判班、西北大學人質初級談判班訓練，一九九九年參加美國聯邦調查局ＦＢＩ國家學院警政管理與危機談判訓練，二○○三年再完成美加西岸人質談判官協會高級談判班訓練。

「談判需要訓練、裝備及常態性運作。」張文瑞說，英美德法等歐美國家及香港均設談判任務編組，其中以美國最成熟，ＦＢＩ及地方警察單位都有談判隊。通常，縣警局談判斷編制約二、三十人，下設小隊輪班，以處理自殺、家暴案件居多，談判小隊成員透過談判化解危機來累積實戰經驗。

張文瑞建議刑事局及各縣市警察局都應成立談判隊，可比照美國模式分成數個小隊，每小隊五人，設談判組長接受現場指揮官指揮並調度小隊成員，設負責主談及負責記錄回報的第一、第二談判官，當第一談判官離開與上級指揮官討論歹徒要求時，第二談判官要立刻頂上，另兩人則為負責橫向聯繫攻堅及裝備的協調官、蒐集歹徒情資的情報官。

張文瑞認為，台灣將自殺、對峙當「小案件」，幾乎不曾出動談判官，但這類案件具高度危險性，應優先思考談判救援而非使用武力，尤其不要小看持刀或精神異常者，例如鐵路警察李承翰遇刺殉職，這類案件風險很大，他反對奪刀壓制，各警察單位應在常年訓練教育員警保持安全距離、控制現場、避免犯嫌逃逸等技巧，並在談判隊到場前設法蒐集情報，理性冷靜與犯嫌對話，在談判小隊到達前緩和局面。

「重點在受訓練，取得談判官資格後每年回訓，不能遇大案才臨時辦講習。」張文瑞說，國內常演練攻堅，但很少演練談判，應模擬歹徒要求數百萬元、求見難找到的人或要求提供車輛等，演練「對方願降低什麼，我們願意給什麼」過程，增加危機處理實務能力。

他舉例，提供車輛的好處是先營救人質，且歹徒逃逸可能直接落網，當然也可能再挾持人質或與警察槍戰，一切都需要不斷演練，因為「人質事件如何落幕，沒標準答案。」

人質 張文瑞 警察

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