專家：追車、盤查 當前員警必修

走過黑槍氾濫年代，裝備精良、充足的員警，仍屢傳執勤死傷事件；從鐵路警察遭刺死到台南市雙警遇襲，近十年已有十一名警察殉職。警察大學行政警察學系主任許福生直言，警察遭遇黑槍風險比早年改善不少，更大問題是面對歹徒持刀攻擊及追車風險，「員警敵情觀念不足、欠缺危機意識及辨識能力」必須改善。

許福生說，台灣治安相對穩定，執法人員容易喪失警覺，但不可預期狀況變多，例如遇盤查對象持刀或精神疾病患者攻擊，常不及應變。

另外，警察追車，但自身及犯嫌都可能出車禍，甚至傷及無辜，許福生認為應重視「防禦型」或「攻擊型」駕駛觀念的建立。當然，社會應支持警察在合理範圍內用槍，「執勤安全、程序正義、比例原則是警察一輩子要修的課題。」

一名警界高層說，前年台南市雙警殉職，其中一人服交通稽查勤務未攜槍，二○二一年宜蘭一名警員執行交通稽查沒帶槍，攔車檢查遭開槍擊中胸口…面對複雜的治安環境，員警出勤不帶槍相當不妥。

刑事局借用民間生存遊戲場地，訓練刑警攻堅，及如何搭配除暴特勤隊執法。圖／刑事局提供

二○一九年七月，鐵路警員李承翰處理補票糾紛遭乘客刺死，警政署認為在狹小空間用槍易傷及無辜，隔年採購配發拋射式電擊器（電擊槍），四年多來僅使用卅一次。高階警官認為，雖員警抱怨原裝備太重而不帶電擊槍，各單位也未硬性要求，但警政署若評估效益不高就不應採購及訓練，若認為有需要就應律定配戴，模稜兩可等於放任員警安全。

「基層警察欠缺敵情觀念」一名警界資深教官舉例，台南殉職案的現場空曠、環境不確定性高，兩名警員分開就喪失優勢警力，而鐵路警察未保持安全距離觀察發怒的乘客，如果各單位能落實執勤訓練，或許可避免憾事。

一名巡佐也說，員警攔查人車常背對民眾或車流，有時上半身探進車內或站在車輛前方，都有被攻擊、衝撞或拖行的危險；一名刑警大隊長說，曾有刑警搜索站在門口正前方，遇上歹徒從屋內開槍殉職，這些都是缺乏敵情觀念的例證。

警政署表示，前年推出「組合警力」訓練，以兩警以上為小組，訓練車輛攔檢、人車盤查、全程警戒及控制逮捕、上銬、搜身、帶離等執勤技巧。

刑事局近期借用民間生存遊戲場地訓練如何搭配除暴特勤隊執法，刑警不但要熟悉攻堅戰術，也安排犯嫌持槍、挾持人質等情境模擬。