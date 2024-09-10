當年派出所主管楊吉林：整組警網全陣亡 3人僅20歲

「一組警網四個人全殉職，尤其三名限期役警員才廿歲，怎能不難過？」一九八九年擔任高雄市三民警分局長明街派出所主管的楊吉林，雖在十二年前從屏東縣警局副局長退休，但談起卅五年前的往事，臉上仍不時流露悲痛表情。他衷心企盼不再有員警殉職事件發生。

那個年代，高雄警民比一比六百多，現在一比三百多，警力缺乏可見一斑。楊吉林回憶，當年高雄槍擊、搶案、重大竊盜案多，大多發生在深夜與凌晨，因此每天凌晨零至二時的深夜勤務，派出所都安排四組警網分四個區塊巡邏；每個警網由一名編制內警員帶領三名限期役保一警員，因限期役警員尚未完成警察專業訓練，高層也擔心太年輕無法把握用槍時機，只能配警棍巡邏，想不到發生意外。

「我幾分鐘前剛巡邏經過那間空屋，想不到四名同仁幾分鐘後在該處遇害…」楊吉林回憶，接獲一一○通報後，他與派出所備差員警迅速趕抵現場，將同仁送上救護車同時也啟動緝凶勤務，高雄市幾乎把所有員警撒出去攔查、訪查，沒多久在巷弄內發現一輛沒熄燈的轎車，搜查見後車廂放著一堆阻攔追捕的雞爪釘。

楊吉林說，那輛車正是殺警歹徒的代步工具，殺警犯嫌劉玉坤駕駛車主江榮本的車，到屏東載鍾貴雄等人到高雄打麻將，停車時遇到巡邏員警，因擔心被搜出藏槍、追出所涉重大刑案而殺警奪槍逃離。

亡者高職同學 十餘人集體從警

「保一警員張榮明中槍後仍有生命跡象，奮鬥了七天仍不敵死神。」楊吉林說，那段時間他天天跑醫院加護病房，每每看到家屬寫在臉上的焦急，自己不知流了多少淚。

四警殉職事件除了震撼社會，也讓張榮明的高職同學義憤填膺；當年，一群人聚在加護病房外提議大家一起去考警察替張完成警察夢，十多名同學就這麼進入警界；高雄市周姓資深刑事小隊長是其中一人。

老同學轉送慰問金 不忍提往事

「歹徒一槍打進他後腦，彈頭卡在鼻腔，沒救回來…」周姓小隊長說，許多同學和他一樣，先擔任限期役警員，再考警員班成為合格警察，他後來奉派到張家附近的派出所，每年負責轉送殉職員警家屬慰問金，總勾起當年記憶，還曾站在張家門前裹足不前；他面對家屬，始終沒說出自己是張榮明的同學，深怕勾起家屬傷痛回憶。

他說，張榮明念高雄國際商工電訊科，曾說過要考船舶報務員，後來獲遴選擔任學校自治幹部促使投身警界，沒想到分派家鄉高雄四個月就殉職，令人不勝唏噓。