加護病床邊復健 家屬配合 3大關鍵救回一命

「即使是現在，閉起眼睛仍看得到秦良丰全身是傷的畫面」，台中童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫說，病人是醫護人員的老師，秦良丰的奇蹟故事鼓舞很多人，也讓醫護人員更堅信「不放棄就有希望」；他認為現場醫官實施CPR、急診醫師接手處理氣胸並施打強心針，加上病患自己努力及家屬配合，是挽救秦良丰的三大關鍵。

吳肇鑫說，當天待命醫護離秦良丰掉落點有段距離，第一時間衝到秦良丰墜地處是一名醫官，這名醫官是軍人，知道如何解開秦良丰身上裝備，又領有EMT緊急救護員技術證照，當醫護人員搭救護車抵達現場時，醫官已打開秦的裝備並做心肺復甦術，這是秦良丰獲救的第一個關鍵。

第二關鍵是急診部醫師鄭閔瑋接手搶救，發現秦有張力性氣胸也失去呼吸，立即插針減壓，從清泉崗基地到醫院雖不到十分鐘車程，醫師除了插針減壓、插管，也施打強心劑，「急救動作從現場到救護車上」，送到急診室不到三分鐘就恢復心跳。

吳肇鑫是當時的急診部主任，也兼任秦良丰醫療團隊召集人，他坦言醫療團隊第一個想法是「他會不會活？」秦良丰雖恢復心跳，但是頭部內出血、第二節脊髓損傷、腰椎壓迫性骨折、血胸和脾臟破裂、臀部血管斷裂等全身是傷，後來還出現出血性休克，但秦良丰展現旺盛的生命力，「從沒反應到有回應、從刺激無感到手指可縮一點」，每天進步一點點，醫護人員對病情逐漸感到樂觀。

「秦良丰真的很特別，每天都進步一點點，雖然進步程度很細微。」吳肇鑫回憶，家屬原想第一時間轉院，但第一天轉院很危險，又看到醫護人員全力以赴、秦良丰不斷進步，就此打消轉院念頭，在童綜合醫院治療了四十天。

吳肇鑫表示，脊髓損傷者很多，秦良丰會成為指標，是因為治療過程很神奇，「如此嚴重的傷害到恢復至今現況，我從來沒有看過。」他說，家屬充分信任與配合，對醫療團隊建議幾乎照單全收，是救回秦良丰的關鍵因素。

「我沒看過撐六年還在努力復健、繼續進步的病人。」吳肇鑫說，秦良丰度過前廿天的不穩定期，後廿天積極在加護病房床邊復健，軍方派一小隊專人陪同，不計代價協助，也是促成秦良丰能恢復的很大力量。