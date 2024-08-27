關鍵人物／秦良丰：盼我的故事能激勵他人

「有時候遇到挫折，還是會想當初如果沒有救回來的話…復健過程中，每一個關卡都很辛苦。」秦良丰不諱言，跳傘意外發生六年以來，還是會碰到復健低潮的時刻，幸運地是家人不離不棄，不斷叮囑要保持正面積極的心態去克服難關，「我想，自己的故事能激勵其他發生意外的人，因此就咬牙撐下來。」

最近五年多，秦良丰在軍方安排下，一直在國軍高雄總醫院復健治療，近年復原狀況良好，讓許多醫護人員都覺得是醫學奇蹟。每隔一段時間，父母會帶他暫離醫院換個環境，在附近景點散心、復健。

最大願望 生活可恢復自理

夏日的上午，秦良丰隨父母到衛武營國家藝術文化中心走路，原本坐在輪椅上的他，上身前傾用力了三次後，順利站起來；母親蔡佳妙替他整理上衣後襬的皺褶，關心地問：「今天的風好像有點大，你可以嗎？」秦良丰回說，還可以，隨即緩緩踏步，逆風前行。

秦良丰走了一段路，坐下休息，他拿起杯子準備喝水，母親下意識地伸手要幫忙撐起杯子，父親連忙制止說「讓他自己來」；秦父秦天人說：「爸爸不是不疼你，是想訓練你。」秦良丰回說「我知道」。

「父母長期照顧我，總有一天會身心俱疲，我最大的願望就是生活可以恢復自理，讓父母不再那麼費心。」秦良丰說，從頸部以下無法動彈到現在可站立、緩步行走，可感受到身體愈來愈有力量，但還是有很大的進步空間，他相信自己會有恢復的一天，會持續努力復健。

病友鼓勵 用大腦訓練肌肉

他說，復健過程中，每一個關卡都很辛苦，心態上難免會有低潮，除了家人的鼓勵，病友的加油也是他撐下去的動力。

他舉例，有名罹患腦瘤的退伍上校，開刀後全身不能動，花了八年復健，已能參加路跑，上校近日到醫院看他，以自身經驗叮囑他：「一定要用大腦去訓練肌肉，讓大腦告訴神經，讓神經恢復作用」，讓他感受到溫暖與信心。

秦良丰不諱言很擔心家庭經濟問題，尤其是一些自費療程，有許多額外花費，雖然爸爸告訴他「爸爸還沒退休，你別想這麼多，保持樂觀態度，不要當成逆境。」但他仍覺得在鋼鐵廠任職的父親負擔會太重，因此最近常想，八月底退伍後要繼續努力復健，讓自己盡快恢復到有能力賺錢、有機會服務社會，也能帶父母出遊，好好盡孝。

微風中，秦良丰在沒有人攙扶下，獨自站在衛武營場館旁的走道上，他舉起右臂、豎起大拇指比出「讚」，和巧遇的記者告別。他的受傷經歷，展現了軍人的堅毅，也讓人見識到「永不放棄」所創造的奇蹟，「秦良丰加油」。