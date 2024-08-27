身癱再站起 傘兵秦良丰寫奇蹟

不能輸給自己的軍人魂 空降特戰兵秦良丰六年前參加漢光演習預演，因降落傘張開不全而高速墜地，一度失去呼吸心跳。他被醫師從鬼門關救回，頸部以下無法動彈，憑藉「不能輸給自己」的軍人魂咬牙撐過比特戰隊員操練更辛苦的復健，如今已能獨自站起，被醫學界視為奇蹟。 秦良丰的故事，感人又激勵人心，更讓許多脊髓損傷患者燃起「再度站起」希望。他將在八月底退伍，記者在九三軍人節前夕，帶領讀者走進這名堅毅軍人的生活世界。

秦良丰2019年3月從台北三軍總醫院轉院前，在白板寫下自己名字及「謝謝大家」。圖／秦天人提供

「不管怎樣，一定要等爸媽去看你最後一眼…」陸軍航特部下士秦良丰的父親秦天人，憶起六年前得知兒子跳傘受傷後第一個念想，紅了眼眶。他說，從高空急速墜地沒有「碎糊糊」已是大幸，能從失去呼吸心跳搶救回來、從坐姿獨力站起，一家人除了感恩，還是感恩。

二○一八年五月十七日清晨，國軍漢光卅四號演習在台中清泉崗基地執行反空機降預演；當時廿六歲的上兵秦良丰，從一千三百呎（約四百公尺）高空跳出運輸機，因降落傘主、副傘沒完全張開，著陸時間從預計的六十秒縮短為廿六秒。

「良丰跳傘發生意外，已無呼吸心跳。」當時值大夜班的秦天人，接到軍方電話時腦筋一片空白，怎麼騎車回到家都不清楚；他心裡不斷想著「兒子這樣子，太太怎麼辦？女兒怎麼辦？」到家發現太太也接獲訊息，跪在地藏王菩薩神像前哭求菩薩保佑。

兩天輸血50多袋 保住性命

部隊的車很快駛到高雄秦家，接秦天人夫妻趕往台中；抵達醫院時，秦良丰已被救活，昏迷指數從三進步到八，夫妻倆心理安定不少，要兒子「一定要撐下去，爸媽會陪著你。」

這是秦良丰第十一次跳傘，還好傘兵「五點著陸」基本訓練扎實，分散著陸重量並避開致命傷害「自救」，又有待命醫護人員立即處置、童綜合醫院動員近十名醫師合力搶救，「兩天輸血五十多袋」保住了性命；秦良丰在意外發生第五天，眼珠可上下移動，看到父母時一度皺眉、流淚，醫師興奮喊出「秦良丰救回來了，真是醫學奇蹟」。

「一張傘、一條命」是所有傘兵的信念，但從艙門跳出去，各種狀況都可能發生。

今年七月，墨西哥廿歲海軍軍校生為畢典跳傘預演，因降落傘沒開，重摔慘死；三月間北韓領導人金正恩視察部隊，天氣欠佳仍執行空降訓練，多名官兵因傘具無法張開或相互纏繞傷亡。

傘出狀況 像從101樓頂跳下

秦良丰服役的陸軍航特部，近年也發生數起跳傘意外。二○一九年六月，高姓、施姓兩名受訓學員因傘具吃風不足，落地受傷；二○二一年莊姓士兵學員第三次跳傘，因主傘張傘不全，拉開副傘才平安著陸。

二○二二年漢光卅八號演習，航特部特戰第四營攜同高空排在屏東潮州空降場執行空降演練，兩具T-10B圓型傘發生傘繩纏繞、副傘彈開失效的驚險場面，所幸兩人訓練有素，平安落地。

軍方調查，秦良丰使用的傘具通過檢查，安全性沒問題，但因身兼六○公釐迫擊砲手，除了攜帶十九公斤主副傘及四公斤個人裝備，還背了俗稱「GP包」武器裝備十九公斤，負重四十二公斤致靈活度受限，原訂第一秒出艙門、第三秒張傘、第四秒傘具全張的正常狀況沒出現，秦出艙第十五秒拉副傘，副傘傘繩纏繞主傘傘繩，「過程猶如從台北一○一大樓頂部跳下」。

高強度復健 比特戰隊更苦

國防部檢討認為，一九七九年服役的T-10B圓型傘有傘繩較易纏繞等問題，爭取添購美軍現役T-11方型傘；軍方認為，現代人體重略增，多了防彈背心、抗彈板、夜視鏡等裝備，航特部空降特戰兵另攜帶其他武器，總重量已逼近或超過T-10B負重的三百磅，美造T-11傘載重四百磅，可滿足特戰兵需求；美方已同意軍售。

秦良丰在台中童綜合醫院治療四十天後，轉到台北三軍總醫院治療八個多月，三總安排比特戰部隊更辛苦的高強度復健，秦良丰幾乎每次復健都淚流滿面。後來，回到國軍高雄總醫院繼續復健治療，在意外發生一周年，他靠助行器「走」進醫院參加感恩會，許下「好了還想跳傘，不想被擊敗」願望；意外發生四年，部隊替他舉辦「三十而立、永不放棄」卅歲慶生會，他更高喊「以身為傘兵為榮，希望能再次跳傘」。

「復健真的很累，非身歷其境者，難以體會艱辛。」秦天人透露，有醫生判斷已到了復健高原期，未來很難再進步，也有醫生直言會有一定程度殘障，但他看到兒子挺過一關又一關，今年六月甚至獨自從坐姿站起，「沒人可保證秦良丰會創造多少奇蹟、恢復到什麼程度。」感謝軍方不離不棄協助照護。