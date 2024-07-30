自白犯罪又翻供 法官：畏罪卸責

林于如曾透過書信接受採訪，將毒殺婆婆責任推給丈夫劉宇航，還說遭長期家暴才殺夫。劉的姑姑劉怡岑表示，姪子很疼姪媳，還將劉家經濟交林于如掌控，家暴之說「一派胡言」；法院也調查過，最後認定林于如所言均是畏罪卸責之詞，不予採信。

「替婆婆注射的去水醋酸鈉是丈夫要我訂的，丈夫告知是防腐劑，要我到醫院注射，還說只會比較好睡、不會有害…婆婆過世後，丈夫在逼問下才說投資生意沒錢，可用理賠金去投資、過好日子…」林于如一審翻供，辯稱婆婆之死是丈夫劉宇航教唆，但法官認為林于如供述嚴重瑕疵，不予採信。

法官說，林于如自承知悉丈夫交付之調和藥物摻防腐劑，應知注射至人體將危害健康及生命，為何明知有害仍注射？若認婆婆住院時不好睡，豈有不告知醫護人員而擅自給藥之理？林于如替婆婆投保時猶怕丈夫知悉而自任要保人，劉宇航既不知母親投保，又怎有弒母詐保作為創業基金情事？

針對殺害劉宇航，林于如辯因長期受丈夫精神跟暴力壓迫而產生反抗心理；丈夫常打小孩、拿小孩生命來威脅，殺夫是想同歸於盡而非為了保險金。但法官認為，劉宇航無任何刑事前科，亦無家暴通報紀錄，林于如稱丈夫威脅若洩漏殺母之事就殺了兒子、氣丈夫弒母也要讓其嘗嘗這種感覺，實屬無據。

況且，埔里基督教醫院急診室護士兩度發現林于如將不明藥物注入劉宇航點滴瓶，不但更動劉的床位加強看護、拒絕轉入單人病房，還扣下沾有少許白色粉末、鑑定含農藥納乃得成分的點滴袋接頭；林于如在婆婆及丈夫死亡後，數度電話詢問、催促理賠進度，由姊姊及姊夫陪同到保險公司交涉理賠事宜，在遲未理賠之際欲向地下錢莊借款，還四度向南投地檢署聲請、陳情希望趕快核發劉宇航死亡證明書以便辦理勞保及保險金給付事宜…，林于如在丈夫死後四個月向胞姊借款一百餘萬元，顯見因負債及耽溺於六合彩簽賭需錢孔急，萌生殺害劉宇航詐領保險金之犯意。

針對弒母部分，林于如也辯稱「母親是意外跌下樓身亡，不是我推的，我也不在場；之前的自白是因長期服用精神科藥物導致思緒不清才亂講，且辦案人員不當取供，因姊姊罵我想一心求死太自私，我才翻供。」但法院調查，她被哥哥要求還債，想請母親協助遭拒才行凶；她在現場模擬描述詳細，還自承「當時是一時氣憤失去理智，後來想到如果母親真的死了，保險金可解決債務，所以沒立即送醫…」可認定乃不堪良心譴責、希望獲得減刑才自白犯罪。