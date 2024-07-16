聽新聞
test
0:00 / 0:00

陰影揮之不去 王辰光不搭過河捷運

聯合報／ 記者袁志豪／專訪
王辰光進入捷運車廂內，會尋找右手邊有扶手桿並可保護自己的位置。記者曾學仁／攝影
王辰光進入捷運車廂內，會尋找右手邊有扶手桿並可保護自己的位置。記者曾學仁／攝影

視障者王辰光二○一四年也搭上鄭捷行凶的列車，鄭捷兩度經過他面前，刺了他兩次。他第一次躲開，第二次頸部被畫了一刀；雖然傷勢不嚴重，但變得很容易恐懼，搭捷運「堅持不過河」，也結束許多一般朋友的關係、推掉了許多不熟客戶的生意，生活變得更謹慎。

王辰光回憶，當天列車經過龍山寺站後就出現吵雜聲，很多人在跑，接著看到鄭捷邊走邊揮刀；他感覺鄭捷帶著一股恨意，聽覺靈敏的他也聽到鄭捷行凶時自言自語地怨天、怨地、怨旁人，還提到「開始屠殺、幹大事…」好像跟人格分裂的另個鄭捷對話。

他說，鄭捷第一次走到他面前，持刀刺向他胸腹，他全身往內一縮，躲過第一擊；鄭捷接著往後面車廂走，有人大喊「殺人了！」沒多久鄭捷又走到他面前，看他坐著沒動竟問「你為什麼不跑？」兩人眼神對峙約十五秒後，鄭捷再度揮刀相向。刀子先砍到欄杆，刀鋒在他頸部留下四公分傷口，原以為躲過攻擊，回到家被家人發現脖子都是血才趕忙就醫。

「欄杆救了我一命」，從此之後王辰光只要搭捷運就一定坐在車廂旁有黑色透明玻璃及欄桿的位置，因為這樣才有安全感。他說，經歷鄭捷事件後變得很容易恐懼，參加喜宴或聚會都要確認跟誰坐一起、旁邊有什麼人？當無形恐懼感出現時，即便正跟客戶談幾百萬生意，也一定要立刻離開，聽到怪聲也不自覺的四處張望，希望微弱的視力能讓他發現異狀。

另外，絕不搭要過河的捷運，每次到了龍山寺站就下車改搭計程車回板橋，搭手扶梯、站在月台或身處捷運車廂，都會側身用最靈敏的右耳仔細聽有沒有奇怪的人，他更養成站在警察或保全身旁的習慣、避免到人擠人區域，完全不敢在捷運上睡覺，聽到大吼或尖叫就立刻下車，每月頻繁改搭計程車平均花費超過二萬元，若非接手長輩的廚具公司，車資恐怕拖垮他。

王辰光接受精神諮商一段時間，迄今搭捷運仍有陰影。二○一六年，他身體出狀況，手術逃過一劫，現在只想好好活下去。他說，生命真的很脆弱，應珍惜時光，好好善待自己與家人，其他人事物能不理會就別浪費時間，他也以自身經歷鼓勵處於逆境的人，無論遇到任何挫折、困境，都應以積極正面態度來面對挑戰。

捷運 車廂 鄭捷

延伸閱讀

「出獄想繼續殺人」…中捷隨機砍人 凶嫌稱還想殺導師

中捷砍人案…凶嫌事先買「麥脆雞」用刀狂捅模擬殺人

挺廢死、對社會不滿在中捷砍人 檢斥釀恐慌起訴求重刑

他問「為何台中人不怕持刀殺人犯」 網憶鄭捷案：能跑去哪？

相關新聞

10年傷痛猶在 誰來拉住下一個鄭捷

二○一四年北捷隨機殺人案震驚社會，案發十周年當天，中捷又出現「模仿犯」揮刀傷人；聯合報嘗試探討隨機殺人犯罪成因、了解被害人走出創傷的生命故事。不過，許多被害人不願回憶傷痛而婉拒受訪，在記者說明報導是希望防患未然，也期待協助被害人勇敢迎向陽光，最後有三名被害者協助完成報導。

陰影揮之不去 王辰光不搭過河捷運

視障者王辰光二○一四年也搭上鄭捷行凶的列車，鄭捷兩度經過他面前，刺了他兩次。他第一次躲開，第二次頸部被畫了一刀；雖然傷勢...

人生停格5年 陳亮志重新學會呼吸

「眼睛睜得大大的，畫面卻是黑黑的；宛如電視螢幕雜訊，人生跑馬燈就在眼前不斷閃過。」鄭捷隨機殺人案被害人陳亮志，回憶遇襲後...

鄭捷案受害人 蕭美華靠健身打破噩夢

「我常在晚上禱告時含著淚問上帝，給我癌症已經很困難了，現在又遇到這事件，為什麼是我？我又沒做壞事」，今年四十三歲的蕭美華...

被害人：反對廢死 「公義不彰難撫人心」

「槍決鄭捷，可以殺雞儆猴；四人喪命，鄭捷不死，公義不彰也難撫人心。」鄭捷案被害人陳亮志說，他無法理解廢死團體為什麼可以輕...

關鍵人物／駐監牧師：鄭是網路製造的造孽者

「卅六年來，我輔導超過二百名死囚，鄭捷是最邪惡的一位。」基督教更生團契總幹事黃明鎮說，鄭捷自述想透過殺人來求死，但沒當場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。