人生停格5年 陳亮志重新學會呼吸

「眼睛睜得大大的，畫面卻是黑黑的；宛如電視螢幕雜訊，人生跑馬燈就在眼前不斷閃過。」鄭捷隨機殺人案被害人陳亮志，回憶遇襲後從捷運月台走到二號出口待援的過程，總覺得那段路好長好遠，似乎永無止盡。他曾不只一次夢到被鄭捷追殺的情境，驚醒後痛哭一場，很慶幸接受心理諮商五年後能走出陰影，活得比以前更陽光。

那天，陳亮志坐在最後一節車廂滑手機，他聽見驚呼聲轉頭，看到一名大男生拿著卅公分長的鐵製品四處揮動；被大男生「點」到的乘客，驚呼尖叫或轉身跑走，他以為是大學生玩鬧，繼續低頭滑手機。數秒後，大男生站到陳亮志面前，他抬頭與之四目相接，只見對方伸手「點」他一下，正納悶「我又沒參加遊戲，點我幹麼」，突然發現左胸被刺一刀，鮮血狂噴。他下意識跑離行凶者鄭捷，看到有人倒在地上也無暇顧及，很快衝到第一節車廂。

高中男生 扶他上救護車

當列車到站開門，他跟著眾人衝出車廂，感覺眼前一片黑之際，一名華江高中男學生上前攙扶，扶他走到出口、上救護車，「如果沒有這位學生幫忙，我可能就倒在月台上而來不及急救」。

陳亮志胸部傷口太深，治療了半年；由於呼吸會痛，他本能地淺呼吸，但這樣可能會導致肺部萎縮，學習呼吸成了他的復健課程。他在醫生要求下，強迫自己「好好呼吸」一整年，總算恢復到正常呼吸方式。

「被鄭捷攻擊後，內心出現極大恐懼，經常夢到被追殺的情景驚醒，接著抱頭痛哭。」陳亮志坦言受這件事影響極大，除了左胸傷勢導致呼吸痛楚影響左手活動，因遇襲時車廂很安靜，他只要身處寂靜無聲環境就擔心是不是有什麼事要發生。後來找心理醫師諮詢，醫師建議出門帶把傘、將背包背在胸前、自己開車上下班，「某天，我突然釋懷、放下了。」

陳亮志說，那一天出門沒雨傘卻沒發現，過了一整天才驚覺已經不太在意了，從此就不再刻意攜帶雨傘出門，也恢復搭乘捷運，但這已是接受心理諮商五年後的事了。

事後發願 要器捐救人

十年過去，陳亮志逐漸走出陰影，把鄭捷事件當成人生插曲，他簽了器官捐贈卡及骨髓移植配對資料，「因別人救我一命，有機會我也想幫助別人。」他說，出事時兒子一歲多、女兒六歲，慶幸能看著兒女長大。

在鬼門關走過一遭的陳亮志，如今更珍惜生命、更關懷家人與朋友，他要更努力活下去，活得比以前更陽光，讓人生不要白走這一遭。