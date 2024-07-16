鄭捷案受害人 蕭美華靠健身打破噩夢

「我常在晚上禱告時含著淚問上帝，給我癌症已經很困難了，現在又遇到這事件，為什麼是我？我又沒做壞事」，今年四十三歲的蕭美華，卅二歲那年確診乳癌，半年後完成某次術後化療離開醫院，被鄭捷一刀刺斷左腹動脈，緊急輸血八袋才救回一命。她曾埋怨自己的命運，如今雖已放下仇恨，但對於「為什麼是我」仍沒有答案。

蕭美華右胸疤痕是乳癌手術留下，左腹疤痕來自鄭捷攻擊，從胸部到腹部卅公分的疤痕則是醫生搶救生命的證據，還有鄭捷留下的一刀。她回憶，那天剛結束化療離開國泰醫院，身體虛弱地搭上板南線捷運，坐在第五車廂休息。

左腹被刺 差點「睡著」

列車從龍山寺站出發後不久，她突然聽到連串尖叫聲，回頭看到很多人驚慌奔跑，接著看到穿紅上衣的鄭捷在第四車廂拿著尖刀左右刺殺乘客。她驚恐地縮在車廂門邊，左腹部被刺了一刀。

「感覺那三分鐘特別漫長」，蕭美華說，她受傷後躲進乘客人牆，覺得捷運怎麼駛這麼慢，當列車抵達江子翠站後，她立刻跟著其他乘客衝下車，但跑到五號出口時已不支倒地。趁著還有意識，她打電話向哥哥求救，感覺快睡著時突然聽到一名男子用英文說「不能睡覺、不能睡覺」，還用止血繃帶幫忙止血，她認出是加拿大籍華裔老師後就昏倒了，再醒過來時已在醫院，休養整整半年。

一方面治療乳癌、一方面治療腹部的致命傷，過程相當辛苦，尤其為了避免組織沾黏，每次拉扯傷口的復健都讓她痛得大哭，但最令人難過是聽到教友長輩說「沒有好好禱告才這樣子、是不是沒倚靠信仰才遇到這些事…」蕭美華說，負面訊息不斷堆疊，讓她不禁質疑上帝究竟要她承受什麼？學習什麼？

重返職場 過程二度傷害

很長一段時間，蕭美華深陷負面情緒中，恐懼人群、不敢獨自外出，所幸父母不曾間斷的鼓勵、支持，當她知道自己一度被認為救不回來了、父母在簽收病危通知單時哭到崩潰，意識到「如果我不好，父母也不會好」，決定邁出遠離被害陰影的第一步，不再讓父母擔心。

運動是蕭美華嘗試讓自己走出被害情境的方法，但克服心理障礙同時也必須忍受傷口帶來的身體疼痛，她不只一次偷偷躲起來痛哭，後來看到國外許多發生意外的女運動員復健康復故事，她告訴自己「她們可以，我也行」，在父母支持下，游泳、攀岩、跑步…咬緊牙根撐下去，讓自己盡速回復正常生活。

二○一六年，鄭捷事件兩年後，蕭美華覺得準備好重返職場了，沒想到應徵過程又讓她受到二度傷害。她說，資方總是問「怎麼休息這麼久？生病嗎？」當她以個人隱私為由不願詳談，對方就覺得欺騙、隱瞞。某次應徵幼兒園工作說出了遭遇，幼兒園負責人竟憂心詢問「遇到這種事會不會對孩子帶來負面影響？」那次讓她哭得超慘。

生活態度 花盛開蝶自來

後來應徵某國外駐台企業，對方只聊她工作經歷、國外生活經驗，沒問為何休息這麼久，雖然最後沒錄取，對方一句「妳的業務能力很強，但我們想找行銷人才」的回答讓她覺得受尊重。二○一六年暑假，美教會團體來台舉辦兒童營隊，她在服務過程中找回自信，夥伴鼓勵她「把履歷投到美國，美國會很喜歡」，總算在二○一七年十二月進入目前的公司服務至今。她很感謝主管鼓勵她「癌症療程結束就是好了，捷運創傷不是妳願意的。」

胸前的三道疤痕及遭遇鄭捷事件，蕭美華已做好「一個人生活」的準備，因為這些事很難跟男性開口；雖然她已逐漸恢復昔日生活，但不去人多的地方，搭捷運不再聽耳機並隨時主動觀察周遭環境，但鄭捷案仍持續影響著她的生活。

蕭美華和記者約在健身房接受專訪，示範這幾年復健常做的硬舉壺鈴等動作，原本沒運動習慣的她，逐漸喜歡在健身房內揮灑汗水、將負面想法拋之腦後的快感，「花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排。」是她現在的生活態度。