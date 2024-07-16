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被害人：反對廢死 「公義不彰難撫人心」

聯合報／ 記者袁志豪／專題報導

「槍決鄭捷，可以殺雞儆猴；四人喪命，鄭捷不死，公義不彰也難撫人心。」鄭捷案被害人陳亮志說，他無法理解廢死團體為什麼可以輕而易舉以人權為由主張廢死，人權戰士打著正義名號好像愛護生命、珍惜生命，卻沒想過會給受害者帶來多麼大的痛楚？

陳亮志認為，殺人已經侵犯他人人權，何來討論保障他們的人權？主張死囚人權的人，如果親身經歷可怕的事，真能如此包容嗎？沒有設身處地為被害人著想，何苦為難受害者？

陳亮志贊成嚴刑峻法，他認為台灣刑度遠比其他國家來得輕，應該再加重；如當年台南「湯姆熊割喉案」，嫌犯居然可以說出「在台灣殺一、二個人也不會判死刑」，加重刑罰、維持死刑還是有嚇阻作用，對善良的台灣社會才有幫助。

鄭捷案被害人王辰光認為，鄭捷不去面對問題，選擇這種方式發洩不滿、逃離人生，這是鄭捷自己的錯，「法律既然判死刑就應該槍決」。他說，鄭捷要為自己行為負責，但他不會怪鄭捷父母，父母是無辜的，沒必要責難他們、增加他們痛苦。

對於有學者提出應該晚點執行死刑，給充分時間研究鄭捷找出犯案原因。王辰光直言「鄭捷嘴裡講出的話能信嗎？鄭捷會說實話嗎？」他覺得這種研究只是徒勞無功，類似案件不可能預防。

提到鄭捷，另一被害人蕭美華淡淡地說，「鄭捷被抓到那一刻就跟我一點也沒關係了」，鄭捷做錯了就該負起責任，接受死刑懲罰；有學者說，判鄭捷終生監禁做工賠錢給被害人，但她想說的是，被害人受到的傷害是無法量化的。

人權 死刑 鄭捷

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