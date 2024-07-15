回響／使用假車牌 最重可罰逾萬元

偽造車牌充斥，不僅立委常接到民眾陳情車牌遭「盜用」而無辜收到罰單，也屢有歹徒利用假車牌犯案情事傳出，顯見假車牌已成治安、交安隱憂。交通部表示，未來將建立偽造號牌黑名單，並研議增加防偽機制，若涉及使用偽造號牌行駛道路等情事，將處行政罰及刑法併罰。

公路局表示，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，號牌為行車許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領的號牌，都屬無效憑證。

公路局說，使用偽造號牌行駛道路，使用者將依道路交通管理處罰條例第十二條，處最高罰鍰新台幣一萬八百元；另製造、販售、使用者可以違反刑法第二一二條、二一六條行使、偽造變造特種文書罪論處。

對於使用偽造號牌案件，公路局、高公局及警政等單位已透過跨機關合作，持續針對特定車輛及範圍加強查緝；若經相關機關通報疑似遭偽造車牌，公路局將於車籍中註記，以利各機關查緝。

公路局也將建立偽造號牌黑名單，與地方政府停管及警察機關合作，透過聯合通報機制查緝。黑名單中車輛若停於道路者，除開單、移送，汽車會當場移置保管，目前已有多起送偵辦及判決有罪案例。

公路局表示，目前號牌有多道防偽，會再研議增加數道防偽機制。號牌遭偽造的受害民眾，會邀集相關機關研議補救措施；至於利用網路平台販售偽造號牌，會主動追蹤相關連結請業者下架，數起販售資訊也移請警政署偵辦中，從源頭阻斷不法管道。