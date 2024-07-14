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學者籲懸掛假車牌加重刑責 比照緝毒斷根

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆赤示，假車牌已成新興治安問題，應比照毒品斷根溯源。圖／聯合報系資料照片
國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆赤示，假車牌已成新興治安問題，應比照毒品斷根溯源。圖／聯合報系資料照片

假車牌懸掛上路，規避交通違規告發，若犯刑事案件，更增加追緝難度，追凶難度大增；國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆直言，假車牌已成新興治安問題，查緝應主動、積極，應比照毒品斷根溯源。

鄭瑞隆說，只要有公版樣式可以參考，具有車床、壓鑄經驗者都能仿冒；對於想規避交通違規遭舉發者，自然就有懸掛假車牌的需求，有需求就有供給，凸顯製造假車牌已成集團性產業。

據了解，不少喜歡開快車的人會購買假車牌，規避超速等違規遭罰，鄭瑞隆表示，懸掛假車牌除非遇警攔查，否則很難發現，有些則是犯案為逃避查緝而掛假車牌，依據現行偽造特種文書罪，偽造、行使假車牌的刑責很輕，使用、製造者不怕，但使用假車牌如涉入刑案，對治安影響層面就很廣泛、深遠。

鄭瑞隆說，有立委質詢假車牌議題，代表問題已陸續浮出檯面，假車牌問題並非無法可管，只是要不要執行的問題。若假車牌影響層面廣，應該發動掃蕩專案，主動出擊瓦解假車牌集團及產業鏈，才能減少假車牌流竄及所衍生的問題。

淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢說，被吊扣牌照僅是違規，但為了避免違規被罰，而去買假車牌懸掛則是違法，「別只為了躲避行政罰，反讓自己觸犯刑責」。

交通違規 毒品 淡江大學

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