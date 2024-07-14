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冷眼集／假車牌網拍隨處可見 政府卻裝睡
假車牌危害治安與交安，不僅被冒用車牌的車主成代罪羔羊，多起治安事件都有歹徒以假車牌製造斷點，增加檢警查緝難度，假車牌儼然是犯罪環節一大幫凶，但網路明目張膽販售「客製化」車牌已久，政府對這條假車牌產業鏈，難道要繼續視而不見？
車牌如同汽機車的身分證，不論偵辦刑案或取締違規，以車追人是基本辦案手法，順利即可迅速破案，假車牌一旦氾濫，不法之徒作案更加有恃無恐。另為規避交通違規受罰而懸掛假車牌者，有如掛上「免死金牌」，不僅對交通安全構成威脅，更造成無辜車主莫名收罰單，民心擾動，對政府信任度大打折扣。
一般警方巡邏大多核對車牌與車身外觀是否相符，若無其他犯罪嫌疑，實務上難有機會進一步對照車牌與車籍號碼，且製造或懸掛假車牌違反道路交通管理處罰條例、涉及刑法偽造文書罪，刑責不比毒品或暴力犯罪嚴重，鮮少溯源查緝幕後假車牌製造者。
不過，在電商網站鍵入關鍵字，就可看見大量賣場開放下單，可自行選定號碼、幾天內出貨，毫無忌憚稱可解救車輛被扣牌情況，尤其政府降低嚴重超速扣牌門檻從六十公里至四十公里之際，更讓假冒車牌更加大發利市。
面對假車牌問題，缺的不是法，而是執行力；政府打詐、緝毒透過專案溯源斷根，就連電子煙經修法後，地方政府嚴格取締販售，網路或實體賣家幾乎銷聲匿跡。最可笑的是，監理單位對於防堵假冒車牌束手無策，居然是要被冒用的民眾自己去更換新車牌，請問政府的責任何在。
既然製作假車牌已有偽造文書疑慮，政府若願正視，應嚴厲要求網拍平台下架，即具強烈宣示意義，否則「民眾隨便都買得到，政府還要裝看不到」，遑論安居樂業？
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